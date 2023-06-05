Dikkat! Lezzetli diye yemeyin: Tek lokması 6 saat içinde ölüme götürüyor...

Yoğun Bakım Uzmanı Hilal Sipahioğlu, yağmurların ardından dağlarda ortaya çıkan mantarların bazılarının zehirli olduğunu ve yenmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:19 PAYLAŞ ABONE OL

Yoğun Bakım Uzmanı Hilal Sipahioğlu, yağmurların ardından dağlarda ortaya çıkan mantarlarla ilgili uyarılarda bulundu. Bu mantarların tecrübeli olunmaması halinde yenilmesinin tehlikeli olduğunu kaydeden Sipahioğlu, "2 çeşit mantar türü var. Kültür mantarı seralarda yetişen ve herhangi bir sağlık sorunu oluşturmayan mantarlardır.

Diğer mantarlar ise yılda 2 kez bahar mevsiminde yağmurlarla birlikte ortaya çıkan toplama mantarlar. Dünyada 10 bin çeşit mantar bulunmaktadır. Bunların da 100 çeşidi zehirlidir. Bunların zehirli olup olmadığını anlamak için çok tecrübeli olmak gerekir. Bunun için mümkün olduğunca toplama mantarları tecrübeli değilsek yemememiz gerekir" ifadelerini kullandı.