Direkt kalbe saldırıyor! Çokça tüketilen bu atıştırmalık ölüme davetiye çıkarıyor

Kalp sağlığı genel sağlığımız ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kalbimize iyi bakmamız sağlığımızın da iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Uzmanların sağlıklı kalmak için kesinlikle tüketmemeniz gerektiğini söylediği besinler ise şöyle…
FAST FOOD
Kardiyoloji doktoru Regine Druz, hayvanlardan elde edilen doymuş yağların özellikle karbonhidratla birleştiğinde kalp sağlığı üzerinde büyük zararları olduğunu söylüyor. Fast food restoranlarında sağlıksız pişirme yöntemleri ile bu sağlıksız birleşimlerin satıldığını belirterek kalp sağlığınız için uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında geldiğini söylüyor.
İŞLENMİŞ VE TÜTSÜLENMİŞ ETLER
İşlenmiş ve tütsülenmiş sosis, pastırma ve salam gibi yiyeceklerin aynı zamanda yüksek doymuş yağ oranlarına da sahip olabileceği bilinmektedir. 1 günde sadece 6 ince dilim salam yemek günlük önerilen tuz miktarının da yarısını almanız anlamına gelir.
Doktor Laxmi Mehta, "Sodyumun yüksek tansiyonla bağlantısı nedeniyle insanların çoğunluğunun tuz kısıtlamalı bir diyet uygulaması gerekiyor" diyor. Bunun için ilaç almanın şart olmadığını belirten uzman, çoğu zaman beslenme düzenindeki değişikliklerin yeterli olacağını vurguluyor.
YAĞDA KIZARMIŞ YİYECEKLER
Yağda kızartılan patates ya da tavuk kulağa oldukça lezzetli gelse de kalbiniz için en zararlı besinler arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar, geleneksel kızartma yöntemlerinin kötü kolesterolü yükselttiği ve iyi türü düşürdüğü bilinen bir tür yağ olan trans yağları meydana getirmektedir Mutlaka kızarmış yiyecek tüketmek istiyorsanız uzmanlar zeytinyağı ile hindistan cevizi yağı kullanmanızı öneriyor. Ancak hazır olarak kızarmış alınan yiyeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğinin de altı çiziliyor.
ŞEKER
Uzun yıllar boyunca yaygın inanış yağın kalp için en zararlı besin olduğuydu. Ancak son araştırmalarda ilave şeker oranı yüksek beslenme tipinin kalp sağlığını riske atan obezite, iltihaplanma, yüksek kolesterol ve diyabete ciddi oranda katkıda bulunarak büyük bir tehdit oluşturduğu anlaşıldı.
Kardiyolojik hakkındaki tartışmalar doymuş yağ ve kolesterol yerini şekere bıraktı. Kardiyoloji uzmanı Doktor Regine Druz, " "Kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski olan herkesin kaçınması gerektiğini söyleyeceğim bir bileşen varsa, o da herhangi bir biçimde eklenmiş şekerdir." diyor.
KAHVALTILIK GEVREKLER
Sabah telaşında lezzetli ve pratik bir öğün olarak tüketilen kahvaltılık gevrekler aslında yüksek oranda şeker içermektedir. Druz, "Sabahları rafine karbonhidratlar ve şekerler yemek, iltihaplanma üretecek ve kan şekerinin hızlı yükselip hızlı düşmesine yol açacaktır. Bu durum ise gün boyunca daha fazla şeker istemenize neden olacaktır." diyor. Onun yerine kahvaltıda tam buğday ekmeği ile bir yumurta veya avokado ve meyve yemenin çok daha sağlıklı olacağını söylüyor.
TATLANDIRILMIŞ MEYVE SUYU
Birçok bireyin beslenmesine eklenen şekerin en büyük kaynağı, aslında yiyeceklerden değil içeceklerden geliyor. Yapılan araştırmalar çocukların yüzde 60'ından fazlasının ve yetişkin erkeklerin yüzde 54'ü ile yetişkin kadınların yüzde 45'inin günde en az şeker ilave edilmiş bir gazlı içecek tükettiğini gösteriyor.
KURABİYELER VE HAMUR İŞLERİ
Çoğu unlu mamulün içerisinde ticari olarak üretilen şekerler bulunmaktadır. Aynı zamanda içlerinde doymuş yağlar(tereyağı) gibi veya trans yağlardan yapılmaktadır. Bu iki bileşen ise kalbiniz için en zararlı maddelerdir.
MARGARİN
Tereyağı gibi doymuş yağlar hakkında kardiyovasküler hastalıkları tetiklediklerine dair birçok tartışma bulunuyor. Ancak bu noktada kesin olan şey yüksek miktarda trans yağ içeren bir beslenmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığıdır. Başta margarin olmak üzere trans yağları tüketmek kalp sağlığını ciddi anlamda riske atmaktadır.
DİYET İÇECEKLER
Diyet içeceklerin içerisinde hiç kalori ve yağ olmayabilir ancak bu onlarların sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Diyet gazlı içecekler obezite ve diyabet gibi kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır.
Bazı araştırmalar ise diyet gazlı içeceklerin normalden fazla kalori alımına eğilimi arttırdığını gösterirken farklı araştırmalar ise bu içeceklerin gastrointestinal bakterileri değiştirerek insanları kilo almaya yatkın hale getirdiklerini göstermekte. Şeker içermese bile bu içecekler kalp sağlığı için oldukça zararlı.