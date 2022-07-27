Direkt kalbe saldırıyor! Çokça tüketilen bu atıştırmalık ölüme davetiye çıkarıyor

Kalp sağlığı genel sağlığımız ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kalbimize iyi bakmamız sağlığımızın da iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Uzmanların sağlıklı kalmak için kesinlikle tüketmemeniz gerektiğini söylediği besinler ise şöyle…

Kardiyoloji doktoru Regine Druz, hayvanlardan elde edilen doymuş yağların özellikle karbonhidratla birleştiğinde kalp sağlığı üzerinde büyük zararları olduğunu söylüyor. Fast food restoranlarında sağlıksız pişirme yöntemleri ile bu sağlıksız birleşimlerin satıldığını belirterek kalp sağlığınız için uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında geldiğini söylüyor.





İŞLENMİŞ VE TÜTSÜLENMİŞ ETLER

İşlenmiş ve tütsülenmiş sosis, pastırma ve salam gibi yiyeceklerin aynı zamanda yüksek doymuş yağ oranlarına da sahip olabileceği bilinmektedir. 1 günde sadece 6 ince dilim salam yemek günlük önerilen tuz miktarının da yarısını almanız anlamına gelir.

Doktor Laxmi Mehta, "Sodyumun yüksek tansiyonla bağlantısı nedeniyle insanların çoğunluğunun tuz kısıtlamalı bir diyet uygulaması gerekiyor" diyor. Bunun için ilaç almanın şart olmadığını belirten uzman, çoğu zaman beslenme düzenindeki değişikliklerin yeterli olacağını vurguluyor.