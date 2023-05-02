Diş hekimi uyardı: Ağızdaki bu 6 değişiklik tehlike çanlarının işareti! Özellikle diş etlerindeki kanama...

Bu, hem ağız sağlığını hem de genel fiziksel sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Dr. Mahmood ayrıca, herhangi bir ağız değişikliği veya ağrının farkında olmanın önemine dikkat çekiyor ve eğer bir sorun fark edilirse, hemen bir diş hekimine veya pratisyen hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.
Sonuç olarak, düzenli diş hekimi kontrolleri ve ağız sağlığına özen göstermek, genel sağlığımız için oldukça önemlidir. Ayrıca, herhangi bir ağız değişikliği veya ağrıya karşı duyarlı olmak ve hemen bir sağlık uzmanına başvurmak, olası bir hastalığın erken teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olabilir.
ÇENEDE AĞRI
Bazen çenede ağrı veya rahatsızlık kalp krizinin göstergesi olabilmektedir. Nadir olsa da, birinin hayatını kurtarabilecek bu semptomları tanımak önemlidir. Kalp durmasıyla çeneniz ağrıyabilir çünkü kalpten gelen ağrıyı algılayan sinirler, aynı sinir yolunu paylaştıklarından omuriliğinizdeki aynı genel bölgeye giderler. Bu sinyaller daha sonra beyne kadar yol alırlar. Yani, özünde çeneniz, kalbiniz adına acı sinyali veriyor olabilir. Temporomandibular bozukluk (TMD), genellikle ciddi olmayan, çene hareketini etkileyen bir durumdur.
İşaretler şunları içerir: çene, kulak ve şakak çevresinde ağrı; çenenizi hareket ettirdiğinizde tıklama, patlama veya gıcırdatma sesleri; şakaklarınızın çevresinde bir baş ağrısı; ağzınızı tamamen açmada zorluk ve ağzınızı açtığınızda çenenizin kilitlenmesi.
GEVŞEK VE SALLANAN DİŞLER
Dr. Mahmood, dişlerinizin sallanmasının veya düşmesinin nedeninin diş eti hastalığından kaynaklanabileceğini açıklıyor. Ayrıca vücudun kemiklerini ve kemik yoğunluğunu zayıflatan bir hastalık olan osteoporozun başlangıcı olabilir. "Dişlerin tutunduğu çenede osteoporoz ile kemik kaybı arasındaki bağlantıları gösteren çalışmalar var" dedi. "Rastgele diş kaybı yaşıyorsanız, bu kesinlikle araştırılmalıdır."
DİŞ YÜZEYİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Diş minesindeki ve diş yüzeyindeki değişiklikler yeme bozukluğunun belirtileri olabilir. Dr. Mahmood'a göre bu, "aşınmış ve yarı saydam görünen" dişler bulimia veya asit reflü gibi durumlar için bir ipucu olabilir. Mide asidi aşındırıcıdır ve sürekli teması diş minesini aşındırabilir. "Aşırı kusma ayrıca ağız kuruluğuna, kuru ve çatlamış dudaklara, diş minesinin kaybına, şişmiş tükürük bezlerine ve hassas dişlere neden olabilir." Şekerli yiyecek ve içeceklerin fazla tüketilmesi, diş ve diş eti temizliğinin yapılmaması diş çürümelerine neden olabilir.
AĞIZ KOKUSU
Ağız kokusu ağız kuruluğunun bir sonucudur veya belirli yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaynaklanabilir.Ancak Dr. Mahmood bunun diş eti hastalığı veya diş eti iltihabı belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kötü nefes aynı zamanda altta yatan bir şeyin, daha ciddi bir şeyin belirtisi olabilir" diye açıklıyor.
Ağız kokusu sinüs enfeksiyonu, diyabet, kronik akciğer enfeksiyonu, karaciğer veya böbrek hastalığı için bir işaretçi olabilir.Uzmanlar ağız kokusunu önlemenin en iyi yolunun dişlerinizi, dilinizi ve ağzınızı florürlü bir diş macunu ile günde iki kez hafifçe fırçalayarak temiz tutmak olduğunu söylemektedir.
AĞRILI VE KANAYAN DİŞ ETLERİ
Dr. Mahmood, kanama veya ağrıyan diş etlerinin, diş eti hastalığının haricinde daha kötü bir şeyin göstergesi olabileceği konusunda uyarıyor. "Diş eti hastalığı, bağışıklık sistemini zayıflatabilen ve sizi enfeksiyon tehlikesine sokan bir hastalık olan diyabet gibi altta yatan rahatsızlıkları olan kişilerde yaygın olabilir. Diyabetiniz varsa, periodontal hastalık olarak bilinen bir diş eti hastalığına yakalanma olasılığınız daha yüksektir. Bu, diş etlerinde ve dişlerinizin etrafındaki kemiklerde iltihaplanmadır. Periodontal hastalık ayrıca ağız kokusuna (ağız kokusu) ve hatta diş kaybına neden olur."
"Diyabet, tükürük eksikliği nedeniyle ağız kuruluğuna neden olabilir ve bu da ülserasyona ve diş çürümesine neden olabilir. Ayrıca, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma şeklini etkileyebileceğinden, ağızda mantar geliştirmeye eğilimli olursunuz."
"Bu, plakta yaşayan bakteriler nedeniyle diş etlerinizi iltihaplanma riskine sokabilir. Diğer diyabet belirtileri arasında oral mantar enfeksiyonları, ağız kuruluğu ve meyveli kokulu nefes yer alır" diye ekledi. "Meyve kokulu nefes, kan şekerinizin asidik hale gelmeye başlayacağı kadar yüksek olduğu tehlikeli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan diyabetik ketoasidozun bir işareti olabilir. Diş hekimleri olarak sürekli olarak ağız çevresinde çalışıyoruz ve bu ayırt edici ağız kokusunu alabiliyoruz."
AĞIZDA YARALAR
Dr. Mahmood, insanları mantar enfeksiyonlarının sonucu olabilecek aftlara dikkat etmeleri konusunda uyardı.Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında ağzınızdaki yaralar bulunur ve bunlar her zaman bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.
"Ağız kanseri genellikle ağızda küçük beyaz veya kırmızı bir nokta veya yara olarak başlar ve sigara veya alkol kullananları etkileme olasılığı daha yüksektir. Ağız kanseri belirtileri arasında kolayca iyileşmeyen yaralar, sert noktalar, pürüzlü alanlar renksiz dokular, uyuşukluk bulunur ve dişlerin birbirine oturma biçimindeki değişiklikler olabilir. Ağızda veya iç yanakta, baş veya boyunda topaklar veya düzensiz dokular da kontrol edilmelidir. Lütfen ağız kanserinin evde teşhis edebileceğiniz bir şey olmadığını unutmayın, gerekirse sizi bir uzmana sevk edecek olan diş hekiminize görünün."