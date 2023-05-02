Diş hekimi uyardı: Ağızdaki bu 6 değişiklik tehlike çanlarının işareti! Özellikle diş etlerindeki kanama...

Ağız kokusu ağız kuruluğunun bir sonucudur veya belirli yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaynaklanabilir.Ancak Dr. Mahmood bunun diş eti hastalığı veya diş eti iltihabı belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kötü nefes aynı zamanda altta yatan bir şeyin, daha ciddi bir şeyin belirtisi olabilir" diye açıklıyor.

Ağız kokusu sinüs enfeksiyonu, diyabet, kronik akciğer enfeksiyonu, karaciğer veya böbrek hastalığı için bir işaretçi olabilir.Uzmanlar ağız kokusunu önlemenin en iyi yolunun dişlerinizi, dilinizi ve ağzınızı florürlü bir diş macunu ile günde iki kez hafifçe fırçalayarak temiz tutmak olduğunu söylemektedir.

AĞRILI VE KANAYAN DİŞ ETLERİ

Dr. Mahmood, kanama veya ağrıyan diş etlerinin, diş eti hastalığının haricinde daha kötü bir şeyin göstergesi olabileceği konusunda uyarıyor. "Diş eti hastalığı, bağışıklık sistemini zayıflatabilen ve sizi enfeksiyon tehlikesine sokan bir hastalık olan diyabet gibi altta yatan rahatsızlıkları olan kişilerde yaygın olabilir. Diyabetiniz varsa, periodontal hastalık olarak bilinen bir diş eti hastalığına yakalanma olasılığınız daha yüksektir. Bu, diş etlerinde ve dişlerinizin etrafındaki kemiklerde iltihaplanmadır. Periodontal hastalık ayrıca ağız kokusuna (ağız kokusu) ve hatta diş kaybına neden olur."

"Diyabet, tükürük eksikliği nedeniyle ağız kuruluğuna neden olabilir ve bu da ülserasyona ve diş çürümesine neden olabilir. Ayrıca, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma şeklini etkileyebileceğinden, ağızda mantar geliştirmeye eğilimli olursunuz."

"Bu, plakta yaşayan bakteriler nedeniyle diş etlerinizi iltihaplanma riskine sokabilir. Diğer diyabet belirtileri arasında oral mantar enfeksiyonları, ağız kuruluğu ve meyveli kokulu nefes yer alır" diye ekledi. "Meyve kokulu nefes, kan şekerinizin asidik hale gelmeye başlayacağı kadar yüksek olduğu tehlikeli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan diyabetik ketoasidozun bir işareti olabilir. Diş hekimleri olarak sürekli olarak ağız çevresinde çalışıyoruz ve bu ayırt edici ağız kokusunu alabiliyoruz."