Disosiasyon Nedir? Tıpta ve Psikolojide Disosiasyon (Disosyatif Bozukluk) Ne Demek, Belirtileri Neler?

Disosiasyon belirtileri ve nedenleri psikoloji alanında üzerinde araştırmalar yapılan konular arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlığı ilk kez duyan ya da karşı karşıya kalan bireyler disosiasyon nedir ya da disosiasyon bozukluğu neden olur sorularına yanıt aramaktadır.

Disosiasyon Nedir?

Disosiasyonun kelime anlamı ayrılma, kopma veya bölünme terimlerine eş değerdir. Disosiasyon bozukluğu ruh ve sinir hastalıkları alanında görülen bir tür psikolojik rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık kişilerde olayları, anıları ya da düşünceleri yok saymaya, zihnin arka plana atmasına neden olmaktadır, disosiasyon bozukluğu durumunda kişilerde hafıza ve kimlik problemleri baş göstermektedir. Disosiasyon bozukluğu yaşayan bireylerin kendi içlerinde var ettiği birden fazla kimlik ve bu kimliklere ait birbirinden farklı isimler, duygular, karakter özellikleri vardır. Bu kimlikler arası her an oldukça hızlı geçiş yapabilen hastalar, bu geçişleri ve önceki kimliklerini ve o süreçte yaptıklarını hatırlamazlar. Bu rahatsızlık çocukluk çağından itibaren bireylerde görülebilen, alanında uzman psikolog ve psikiyatri hekimlerinin tedavisi ile tamamen aşılabilen bir rahatsızlıktır. Disosiasyon bozukluğu türleri ise şunlardır;

Kronik Dissosiyatif Bozukluklar

Akut Dissosiyatif Bozukluklar

Depersonalizasyon-Derealizasyon (Yabancılaşma)

Dissosiyatif Amnezi

Dissosiyatif Trans Bozukluğu

Dissosiyatif Psikoz

Baskıya Bağlı Kimlik Bozuklukları

Disosiasyon Bozukluğu Neden Olur?

Uzmanların beyanlarına göre disosiasyon bozukluğuna neden olan etmenlerin başında, kişinin geçmişinde başına gelmiş olan travmatik ve üzücü olayların hissettirdiği acıyı reddetme, unutma yahut yok sayma gelmektedir. Çünkü bu yok sayış çabaları sonucunda beynin bu durumu sistematik bir hale getirmesine ve disosiasyon bozukluğu başlamasına neden olabilmektedir. Özellikle çocukluk çağlarında yaşanan ve tekrarlayan acı verici olaylara maruz kalmak bu rahatsızlığı tetikleyen etkenler arasında yer almaktadır.

Disosiasyon Belirtileri Nelerdir?

Disosiasyon belirtileri kişiden kişiye ve rahatsızlığın evresine göre değişkenlik gösterebilir. Uzman hekimlere göre disosiasyon bozukluğunun genel ve en sık görülen belirtileri şunlardır;