Distimi Nedir? Distimi Hastalığı Nasıl Anlaşılır, Belirtileri Neler, Tedavisi Nasıl Olur?

Psikolojide çok sık görülen bir ruhsal rahatsızlık olan distimi, birçok insanın bu rahatsızlığın ne olduğu hakkında merak edilen hastalıklardan biridir. Ara ara düzelme dönemleri olan distimi nasıl anlaşılır gibi sorular da yanıt aranan sorulardandır. Tüm bu soruların cevaplarını bulmak isteyen okuyucularımız için distimi hastalığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl olur gibi soruları cevapladık.

Distimi Nedir?

Israrcı depresif bozukluk (IDB) olarak da bilinen Distimi, özellikle depresyona benzer bilişsel ve fiziksel problemlerden oluşan ruh hali bozukluğu olmakla beraber daha-uzun süreli semptomlar da gösteren zihinsel ve davranışsal bozukluktur. Kavram, "depresif kişilik" terimine ikame olarak Robert Spitzer tarafından 1970'lerin sonunda türetilmiştir. Distimi; hafif derecede depresyon belirtilerinin en az 2 yıl süresince, arada düzelme dönemleri olmaksızın devamlı olması olarak da tanımlanabilir. içinde bulundukları depresif ruh halinden birkaç haftalığına veya bir aylığına kurtulabilen kişilerin, kendilerini iyi hissettikleri bu dönem 7-8 haftayı geçmez. Kişi, bu kısa iyileşme döneminden sonra tekrar depresif ruh haline geri döner. Bununla beraber distimi yaşayanlar, genel olarak kendilerini derin bir umutsuzluk içinde hissederler. Yaptıkları aktivitelerden zevk alamazlar, dış dünyaya kendilerini kapatırlar ve bulundukları iş ortamındaki verimlilikleri düşer. Bu rahatsızlıktan muzdarip birey; yaptığı işlere konsantre olamadığını hisseder, çoğu şeye karşı ilgisini kaybeder ve kendisini büyük bir çıkmaz içinde görür. Toplumun da %3 ila 5'ini etkileyen distimi, kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır ve tedavi süreci için alanında uzman kişilerden destek almak gerekmektedir.

Distimi Hastalığı Nasıl Anlaşılır, Belirtileri Nelerdir?

Distimi rahatsızlığı yaşayan bireyler, genel itibari ile isteksizlik, kendini kötü hissetme, halsizlik ve aşırı yorgunluk nedeniyle duygusal çöküntüler içine girerler. Depresyonda hızlı gelişen iç karartıcı ruh hali, duygu çöküntüsü, engellenen dürtü ve düşünceler, sinirlilik hali, ilgi ve dikkat kaybı, yoğunlaşamama, kararsızlık, karamsarlık ve umutsuzluk, suçluluk duygusu, değersizlik ve çaresizlik hissi, iletişim bozukluğu ve isteksizliği, alışkanlıklardan zevk alamama, intihar düşüncesi ve girişimi gibi etkilerin yanında; ani kilo kaybı, iştahsızlık ya da çok yeme, halsizlik, aşırı uyku ya da uykusuzluk, baş ağrısı ve kramplar gibi kısa süreli fiziksel değişimler de ortaya çıkar. Depresyon her yaşta görülebilir ve distimi erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülen bir psikolojik bozukluktur. Zayıf konsantrasyon veya karar vermede gelişen güçlük, bir diğer olası semptomdur. Sinirlilik, çocuklar ve ergenler arasında daha yaygın olarak görülen semptomlardan birisidir. Bu hastalığı yaşayan kişilerin hem fiziki hem ruh hali gibi durumları bu hastalıktan etkilenebilir. Sosyal ve mesleki işlevsellikte azalma görülen bu kişilerde iletişim bozuklukları da ortaya çıkabilir. Kişiler arası iletişimi olumsuz yönde etkilediğinden aynı zamanda bir halk sağlığı problemidir. Depresyon tanısı konabilmesi için belirtilerin en az iki hafta devam ediyor olması gerekir. Bu ve bunun gibi belirtileri yaşadığını düşünen bireyler, teşhis için uzman doktorlarla görüşmelidirler.

Distimi Tedavisi Nasıl Olur?

Günümüz tıp yaklaşımları içerisinde tanımlaması ve sınıflandırılması en iyi yapılmış hastalıklardan biri olan distimiye, kişinin gözlemlenmesi ve öyküsünün detaylandırılması ile tanı konabilir. Bununla birlikte psikiyatri uzmanları tarafından kullanılan bir depresyon testi de mevcuttur. Israrcı depresif bozukluk, psikoterapi ve farmakoterapi ile tedavi edilebilir ve tedavi başarısının toplam oranı ve derecesi; kronik-olmayan depresyondan kısmen daha düşüktür. Tanısı konulan bu hastalığın ilaç tedavisi de mümkündür. İlaç tedavisi ile hastaların çoğunda belirtiler azalır ve şikâyetler geriler. Ancak tek başına ilaç tedavisi uzun süre alan bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle ilaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanmalıdır. Deneysel olarak en çok uygulanan tedavi türü bilişsel-davranışsal terapidir. Bu terapi türü, kronik olmayan depresyon için çok etkilidir ve ayrıca kronik depresyon için de etkili olduğu gözükmektedir. Terapide hedef; hastanın farkındalığını arttırmak, duygularda meydana gelen dalgalanmaları önlemek, sosyal işlevsellik ve etkileşimi arttırmak, diğer bireyler ile ilişkileri güçlendirmek ve olumsuz düşünceleri kontrol altına alarak sağlıklı düşünce, algı ve beceriler ile yer değiştirmesini sağlamaktır.