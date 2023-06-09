Diyabet hastalarında oluşan ödemi hafife almayın! Görme kaybına neden olabilir...

Diyabetin gözlerdeki olumsuz etkilerine yönelik bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Utku Limon, "Normalde görme keskinliğimiz yüzde 100'dür. Diyabet hastalarında görme merkezinde ödem gelişmişse bu hastalarımızda görme yetisi azalır. Diyabet hastaları gözdeki iç kanamalar nedeniyle bulanık görmeyle birlikte uçuşan cisimler görmeye başlayabilir. Bu tarz şikayetler olduğu zaman hemen doktora başvurulmalı ancak diyabeti olan bir hasta şikayeti olmasa bile rutin göz muayenesini altı ayda bir yaptırmalı. Bu hastalarda sistematik muayeneler de çok önemli. O yüzden hastaların bilinçlenmesi ve diyabet tanısı aldıktan sonra rutin kontrollerini yaptırması gerekir" diye konuştu.

HASTA MUTLAKA DİYET YAPMALIDIR

Erken teşhisin tedavide önemli bir rol oynadığını vurgulayan Limon, "Bazı diyabetli hastalar görme yetisini tamamen kaybedebiliyor. Diyabette gözdeki kanamalar hafiften başlayıp ağıra doğru gidiyor. Bu aşamada hastanın şekerinin dengelenmesi gerekiyor. Bunu dahiliye doktorunun mutlaka yapması lazım. Biz hasta geldiği zaman doktoruna yazı yazıyoruz. Şeker hastalığının gözdeki tutulum evresi hafif, orta ve ağır olarak belirleyip buna göre şekerini dengeli tutun diyoruz. Tansiyon 14'ün altında olmak zorunda. Kolesterol düzeyi görme azlığına neden olduğu için normal düzeye getirilmelidir. Hasta mutlaka diyet yapıp diyetisyene gitmelidir. Birçok hasta şeker diyeti yapması gerektiğini bilmiyor. Göz tedavisinde de hastanın göz bebeklerini büyütüp gözlerinin fotoğraflarını çekiyoruz ve damardan ilaç vererek göz anjiyosunu çekiyoruz. Damar kaçaklarını ve damarsız alanları kontrol ediyoruz. Bulduğumuz sonuçlara göre ise lazer tedavilerini yapıyoruz. Ya da görme merkezinde ödem varsa ödeme yönelik göz içi enjeksiyon tedavileri yapıyoruz. Bu sayede görme kaybını engelliyoruz" ifadelerini kullandı.