Diyabet sorununu bitiren mucize! Günde 1 kaşığı kan şekerinizi anında dengeliyor…

Ayrıca araştırma, bu keskin baharatın "diyabetik bir durumu iyileştirmek" için kullanılabileceğini öne sürüyor. Zencefilin kan şekeri üzerindeki güçlü etkilerini yansıtan daha fazla araştırma olduğundan, bunun için yalnızca bir çalışmadan fazlasının bulunduğunu da belirtmek isteriz.

Iranian Journal of Pharmaceutical Research'de yapılan bir araştırma, zencefilin kan şekerini "önemli ölçüde" azaltabileceğini de kanıtladı. Tip 2 diyabetli 41 hastayı inceleyen araştırma ekibi, katılımcılara rastgele bir zencefil takviyesi veya plasebo verdi. Zencefil verilen denekler tam olarak günde iki gram aldı. Bu beslenmenin 12 haftasından sonra araştırmacılar, zencefilin diyabetik hastalarda açlık kan şekerini ve hemoglobin A1c'yi iyileştirdiği sonucuna vardılar.

Araştırma ekibi şöyle açıkladı: "Zencefilin ihmal edilebilir yan etkileri ile ilgili olarak, diyabet hastaları için bazı ikincil kronik komplikasyon riskini azaltmak için iyi bir çare olabilir." Zencefilin tip 2 diyabet hastaları için yararlı olmasının bir başka nedeni de çok düşük glisemik indeksine (GI) sahip olmasıdır.

Glisemik indeks, gıdaların yemekten sonra kan şekeri seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini ayrıntılandıran bir derecelendirme sistemidir.