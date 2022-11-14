Diyabetin asıl sebebi o yiyecekmiş! Uzmanlar kesinlikle uzak durun diyor...

Güncel tedaviler konusunda da hastalarımızı bilgilendiriyor ve bu tedavi yöntemleriyle hastalarımızı tedavi ediyoruz.

Aslında farklı endokrinolojik hastalıklar nedeniyle şeker hastalığı aşikar olan hastalarımızın bu durumlarının tedavi edildiğinde şeker hastalığının da ortadan kalktığını görüyoruz. Bu şekilde çok hasta hikayemiz var. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarına vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.