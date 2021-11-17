Diyabetli bireyler, 2-3 saatte bir beslenmeli

Hastalığın nedeninin, insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması veya hiç olmaması ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesi olduğunu anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, beslenme ve yaşam tarzındaki yanlışlara bağlı olarak son yıllarda özellikle çocuklarda ve gençlerde birçok farklı ve önemli hastalığın oluşumunda birincil faktör olan Tip 2 diyabet görülme sıklığının hızla arttığını söyledi.



HASTALIĞIN BELİRTİLERİNİ AZALTMAK MÜMKÜN

Dyt. Selva Oturakçıibogil, hastalığın, ağızda kuruluk ve tatlılık hissinin yanı sıra buna bağlı aşırı su tüketme arzusu, normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi ile sık idrara çıkma şeklindeki 3 temel belirtiyle kendini gösterdiğini ifade ederek, "İlaçların aksatılmadan kullanımı, dengeli ve düzenli beslenme, ayrıca alışkanlık haline getirilmiş fiziksel aktivite ile diyabetin belirtilerini azaltmak mümkündür. Diyabetli bireyler, günde en az 5 öğün olacak şekilde öğünlerinin sayısı planlanmalı ve 2-3 saatte bir beslenmelidirler. Öğünlerin içeriği ise dengeli bir şekilde ayarlanmalıdır. Örneğin, bir ara öğünde sadece meyve değil yanında süt, yoğurt veya kuruyemişlerden tüketilmelidir. Aynı şekilde bir ana öğünde makarna veya pilav yani ana karbonhidrat kaynağı tek başına tüketilmemeli yanında protein kaynağı ile birlikte salata da mutlaka yenmelidir" diye konuştu.