Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bu hata obeziteye neden oluyor! Tokken bile yorgun hissedenler dikkat!

Bulaşıcı olmayan hastalıklar, dünyada en önde gelen ölüm nedenlerindendir. Diyet alışkanlıklarının erken yaşta kazanılmaması, maalesef bulaşıcı olmayan hastalıklar dediğimiz diyet ile önlenebilen obeziteden kalp hastalıklarına kadar bir dizi kronik rahatsızlığın gençlerde giderek artmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışmada, okul çağı çocuklarının yüzde 40'ının vücut ağırlığının normalin üzerinde olduğu, yüzde 15'inin de obezite sınırında bulunduğu saptanmıştır.



Çocukluk Çağı Şişmanlık Komisyonu'nun raporunda, çocukların ve adölesanların doymuş yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek yiyecek ve şekerli içecek alımını azaltmak buna bağlı olarak da aşırı kilo alımını sınırlamak için kapsamlı öneriler getirilmiştir.

Temel öneri, çocukların ve adölesanların dijital medya da dahil olmak üzere bu tür gıdalar için her türlü pazarlamaya maruz kalmasını azaltmaktır.

Obezite ve başta diyabet olmak üzere obeziteye bağlı hastalıklar çağımızın en önemli halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde son yapılan çalışmalara göre yetişkinlerin yüzde 30'dan fazlasının, çocukların ise yüzde 20'sinin fazla kilolu ve obez olduğu görülmektedir. Obez olan çocukların yarısından fazlası yetişkin dönemde de obez oldukları için bu sorunun erken dönemde çözülmesi oldukça önemlidir.

Çocukluk çağındaki obezite artışından biyolojik etmenlerin yanı sıra esas olarak yüksek kalorili ve işlenmiş besinlerin tüketimindeki artış ve fiziksel inaktivite başta olmak üzere çevresel faktörler sorumludur.