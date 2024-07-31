DNA hasarına neden oluyor! Güneş kremini böyle kullanırsanız...

"Güneş kremleri, UVA ve UVB ışınlarına karşı filtre görevi görerek cildi güneş yanıkları, erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri gibi ciddi zararlardan korurlar. Güneş kremi, güneş lekelerinin oluşumunu önler. Güneş kremleri düzenli kullanıldığında cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur, aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı koruma sağlar."

Güneş kremlerinin zararlı güneş ışınlarına karşı cildi korumanın en önemli ve etkili yollarından biri olduğunu kaydeden Tatlıparmak, şu değerlendirmede bulundu:

Düzenli güneş koruyucu kullanımıyla melanom riskinin yüzde 50 azaltılabileceğine işaret eden Tatlıparmak, UV indeksinin 8-10 aralığındaysa 'çok yüksek' olarak değerlendirileceğini ve dışarı çıkılması halinde güneş kremleri haricinde cildi koruyan giysiler, şapka ve güneş gözlüğün mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Güneş kremlerinde ürün seçiminin cilt yapısına ve günlük faaliyetlere göre değişebileceğine değinen Tatlıparmak, "Ancak temel uygulama olarak özellikle güneşe karşı yüksek koruma sağlamak için 30 faktör korumaya sahip bir güneş koruyucu kullanımını kesinlikle öneriyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Tatlıparmak, hassas ciltler içinse 50+ faktörlük güneş kremlerini önerdiğini kaydederek, "Cilt tipinize göre doğru seçim yapmak da önemlidir. Yağlı ciltler için hafif formüller sunan ürünler tercih edilebilir. Hassas ciltler içinse parfüm veya alkol içermeyen ürünler seçmek daha uygun olabilir. Kuru ciltler ise nemlendirici özellikleri güçlü olan ve cildi besleyen güneş kremlerini tercih edebilirler." açıklamasında bulundu.