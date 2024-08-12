Doğrudan akciğerleri hedef alıyor! O hastalık meğer kanserin belirtisiymiş...

Zatürre ile ilgili açıklamalarda bulunan Bütün, zatürrenin genellikle bakteri, virüs ya da mantar gibi çeşitli mikropların neden olduğunu söyledi. Özellikle çocuklar, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalıklara sahip olanlarda daha sık görüldüğünü ifade ederek zatürrenin akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların sinyali olabileceği açıkladı.





100 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

Antibiyotik kullanımı artmasına rağmen, toplumda gelişen pnömonilerinin hâlâ yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ercan, "Türkiye'de zatürre, hane halkı araştırmalarına göre yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer almıştır. Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir. Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir" diye konuştu.

Altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen ve aşılar kontrolü önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ercan, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir. Zatürre benzeri belirtiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir. Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sağlığımız için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır" şeklinde konuştu.