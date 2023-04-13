Doktorlardan kalp hastalarına oruç uyarısı! Ancak bu şekilde tutulabilir...

Uzman Doktor Hatike Hançer, kalp hastalarının sağlık sorunları yaşamamları adına nasıl oruç tutmadan önce mutlaka bir doktora danışmaları gerektiğini söylüyor. Kalp hastaklarının oruç tutarken dikkat etmesi gereken noktaları da anlatan Hançer, hangi hastaların oruç tutmaya uygun olabileceğini de anlattı...

İHA Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:08 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı insanlar için ruh ve beden sağlığını koruyarak vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan oruç ibadetinin kalp ve damar hastalığı olanlar için olumlu ve olumsuz sonuçlarını değerlendiren İç Hastalıkları bölümünden Uzman Doktor Hatike Hançer, kalp hastalarının ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmamaları için doktor kontrolünde oruç tutmaları uyarısında bulundu.



"Yaşam tarzına ve beslenmelerine dikkat etmeli"

Kalp sağlığının kişinin yaşam tarzına ve beslenmelerine göre şekillendiği belirten İç Hastalıkları Uzman Doktor Hatike Hançer,"

Kalp sağlığını korumak kişinin yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Bunun en önemli kısmını da aslında hepimizin uygulayabileceği beslenme değişiklikleri. Beslenme değişikliklerini kaçınmamız gerekenler evet ama uymamız gereken kurallar daha kıymetli. Bir kere günde posalı besinleri normal diyetinizin olabileceği kadar yüksek miktarını koymamız gerekiyor. Posalı besinlerle beslenmemiz bizim kolesterol değerlerimizi hepsini bir şekilde dengeye sokmak için mekanizmada fayda gösteriyor. Posalı besinlerin dışında meyve, sebze tüketimini arttırmak gerekiyor. Günde dört beş öğün kadar meyve sebze tüketimi yapmalıyız ki normal beslenme düzenimiz aslında sağlıklı bir birey haline dönüşebilsin. Kaçınmamız gereken besinler, tuzlu yiyecekler, sakatatlar, doymuş yağ asitlerinin fazla miktarda olduğu beslenme tarzından kaçınmak gerekiyor. Yağ asitleri de element mineral yapısı olarak vücudumuzda yapı taşı olarak mevcut tabloda kullanılıyor. Olmazsa olmazlarımız mı evet ama kullanırken doymamış yağ asitlerini tercih etmek gerekiyor bunlarda. Beslenme düzenimize mutlaka daha tohum yağlarını tercih etmek gerekiyor. İşte cevizdir, bademdir, kuru baklagillerdir. Onları fazla tükettiğinizde kalp sağlığı açısından koruyuculuğunu görmüş oluyoruz" diye konuştu.