Dört haftadan uzun sürüyorsa dikkat!

Dört haftadan daha uzun süreli yani kronik ishali olan kişilerde inflamatuvar bağırsak hastalığından şüphelenilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Akar, bu kişilerin mutlaka bir gastroenteroloji hekimine başvurması gerektiğini belirtti.

ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLABİLİYOR

Doç. Dr. Mustafa Akar, inflamatuvar bağırsak hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. İnflamatuvar bağırsak hastalığının, zayıf genetik yatkınlık zemininde çevresel faktörlerin tetiklemesiyle ortaya çıkan kronik iltihabi bağırsak hastalığı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akar, "İnflamatuvar bağırsak hastalıkları başlığı altında ülseratif kolit ve crohn hastalığı bulunmaktadır. Ülseratif Kolit, sindirim sisteminde sadece kalın bağırsağı tutan bir hastalıktır. Crohn hastalığı ise ağızdan anüse kadar bütün sindirim sistemini atlayıcı bir şekilde tutabilen bir hastalıktır" dedi.

Özellikle ülseratif kolitte kronik, kanlı ve mukuslu ishalin temel semptomlar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akar, "Eğer bir kişinin özellikle 4 haftayı geçen kanlı ve sümüksü ishali varsa mutlaka bir gastroenteroloji hekimine başvurması gerekmektedir. Çünkü bu tarz şikayetleri olan bir bireyde muhtemelen ülseratif kolit olabilir. Kronik ishalin yanı sıra karın ağrısı, kilo kaybı, ateş, iştahsızlık gibi birtakım şikâyetler var ise, bu durum Crohn hastalığına işaret edebilir" şeklinde konuştu.