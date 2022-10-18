Dümdüz saçlar isterken ölüme sürüklenmeyin! Bu işlem rahim kanseri riskini iki kat artırıyor

Yılda dört veya daha fazla düzleştirici bakım rutini kullanan kadınlarda rahim kanseri oranı %4.05, kullanmayanlarda ise %1.64'tü. Bilim insanları, kimyasal uygulayıcı ürünlerin kafa derisi yoluyla kan dolaşımına sızdığını ve rahme ulaştığını belirtiyor.
"ÇALIŞMA 11 YIL BOYUNCA SÜRDÜ"
Rahim kanseri kanser türleri arasında %3'ünü oluştursa da, uzmanlar son yıllarda rakamların arttığını belirtiyor. Uyarı işaretleri arasında adet dönemleri arasında vajinadan kanama, pelviste ağrı veya kramplar ve beyaz veya berrak vajinal akıntı yer alır.
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'ne göre; hastaların yaklaşık %81'i tanı konulduktan sonra en az beş yıl yaşıyor. Türünün ilk örneği olan çalışmada; 35 ila 74 yaş arasındaki kadınlar, neredeyse 11 yıl boyunca izlendi.
O zaman içinde 378 rahim kanseri vakası vardı. Yılda dört veya daha fazla kez kimyasal düzleştirici kullanan 1.572 kişiden 26 kanser vakası vardı.Ayrıca hiç kullanmayan 30.329'dan 332'si teşhis edildi.
"RİSK %155'TEN DAHA FAZLA"
Araştırmacılar daha sonra yaş, yoksunluk, alkol tüketimi ve sigara kullanımı da dahil olmak üzere kanser için risk faktörlerini ayarladılar. Analizler, saç ürünlerini kullanan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığının %155'ten daha fazla olduğunu gösterdi.
NIH'de araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alexandra White, vakaların iki katına çıkma oranı endişe verici. Bununla birlikte, bu bilgiyi bir bağlama oturtmak önem olduğunu belirtiyor. Üstelik rahim kanseri nispeten nadir görülen bir kanser türüdür.
Bu bulguları farklı popülasyonlarda doğrulamak, saç ürünlerinin rahim kanserinde sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek ve kadınlarda kanser riskini artırabilecek spesifik kimyasalları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
"KİMYASAL DÜZLEŞTİRME İŞLEMİ SAÇ YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR"
White, bildiğimiz kadarıyla bu, düzleştirici ürün kullanımı ile rahim kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk epidemiyolojik çalışma olduğunu belirtiyor.
Tüm saçlar, sülfür adı verilen molekülleri içeren keratin adı verilen bir proteinden yapılır. Bazen bunlar birbirleri arasında çiftler veya saçta bukleler oluşturan disülfid bağları oluştururlar. Kimyasal saç düzleştirme, bu bağları kırarak ve saçın yapısını değiştirerek çalışır. Bu onun 'rahatlamasına' ve düzleşmesine yol açar.
Saçın dış tabakasını açmaya zorlayan sodyum hidroksit ve disülfit bağlarını kıran amonyum tiyoglikolat gibi kimyasallar içerir. Kremler, insanlar için bilinen bir kanserojen olmasına rağmen, koruyucu görevi gören formaldehit içerebilir. Isındığında bu gaz olarak havaya salınabilir ve ciltte ve gözlerde tahrişe neden olur.
"KİMYASAL ÜRÜNÜN YAPISINA GÖRE DEĞİŞİM GÖSTEREBİLİR"
Bilim insanları, hepsi kimyasal saç düzleştiricilerde kullanılan parabenler, bisfenol A, metaller ve formaldehitin kanser riskini artırabileceği konusunda uyardılar. Yanıklar ve lezyonlar, emilme hızını artırabilir, diye eklediler.
gisi'nde yayınlandı. Kadınlarda belirli kanser riskini artırabilecek faktörleri araştıran Sister Study'e katılan 33.497 kadına dayanmaktadır. Katılımcılar 2003'ten 2009'a kadar işe alındı ve yaklaşık on yıl boyunca izlendi.