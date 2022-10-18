Dümdüz saçlar isterken ölüme sürüklenmeyin! Bu işlem rahim kanseri riskini iki kat artırıyor

Yılda dört veya daha fazla düzleştirici bakım rutini kullanan kadınlarda rahim kanseri oranı %4.05, kullanmayanlarda ise %1.64'tü. Bilim insanları, kimyasal uygulayıcı ürünlerin kafa derisi yoluyla kan dolaşımına sızdığını ve rahme ulaştığını belirtiyor.

O zaman içinde 378 rahim kanseri vakası vardı. Yılda dört veya daha fazla kez kimyasal düzleştirici kullanan 1.572 kişiden 26 kanser vakası vardı.Ayrıca hiç kullanmayan 30.329'dan 332'si teşhis edildi.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'ne göre; hastaların yaklaşık %81'i tanı konulduktan sonra en az beş yıl yaşıyor. Türünün ilk örneği olan çalışmada; 35 ila 74 yaş arasındaki kadınlar, neredeyse 11 yıl boyunca izlendi.

Rahim kanseri kanser türleri arasında %3'ünü oluştursa da, uzmanlar son yıllarda rakamların arttığını belirtiyor. Uyarı işaretleri arasında adet dönemleri arasında vajinadan kanama, pelviste ağrı veya kramplar ve beyaz veya berrak vajinal akıntı yer alır.

"RİSK %155'TEN DAHA FAZLA"

Araştırmacılar daha sonra yaş, yoksunluk, alkol tüketimi ve sigara kullanımı da dahil olmak üzere kanser için risk faktörlerini ayarladılar. Analizler, saç ürünlerini kullanan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığının %155'ten daha fazla olduğunu gösterdi.

NIH'de araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alexandra White, vakaların iki katına çıkma oranı endişe verici. Bununla birlikte, bu bilgiyi bir bağlama oturtmak önem olduğunu belirtiyor. Üstelik rahim kanseri nispeten nadir görülen bir kanser türüdür.

Bu bulguları farklı popülasyonlarda doğrulamak, saç ürünlerinin rahim kanserinde sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek ve kadınlarda kanser riskini artırabilecek spesifik kimyasalları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.