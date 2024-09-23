Dünyada 1 numaralı ölüm nedeni! Eğer ailenizde bu durum varsa kalp krizi riskini 20 kat fazla...

Türk Kardiyoloji Derneği Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Barış Güngör, ailevi hiperkolesterolemi hastalığının erken tespitinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Güngör, "24 Eylül Ailevi Hiperkolesterolemi Farkındalık Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp damar hastalıklarının tüm dünyada ve Türkiye'de ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu söyledi.

Ateroskleroz (damar sertliği), düşük yoğunluklu kolesterolün (LDL-K) atar damarların duvarında birikmesiyle başlayan, seneler içinde sinsice ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Güngör, hastalık sonucunda kalp krizi, felç ve hatta ani ölüm gelişebildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Güngör, hastalıkta genetik olarak kandaki LDL-K düzeylerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Yaşam boyunca kan dolaşımında kat kat fazla LDL-K bulunur ve neticesinde ateroskleroz hızlanır. Kişinin kendinde ailevi hiperkolesterolemi hastalığı olduğunu bilmesi, erken önlem ve ilaç tedavisi almasıyla hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Hatta erken dönemde başlanan tedaviyle hiç hastalığı olmayanlara benzer yaşam sürelerine ulaşılabilir." dedi.