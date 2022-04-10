Dünyada 10 milyon kişi bu hastalığın pençesinde!

Adını, ilk kez 1817'de bildiren Londralı doktor James Parkinson'dan alan hastalık, beyinde "dopamin" adı verilen hücrelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor.

En belirgin ve yaygın semptomu titreme ve hareket yavaşlığı olarak bilinen Parkinson hastalığı, erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülüyor.

2005 yılında 9. Dünya Parkinson Hastalığı Günü Konferansı sırasında "kırmızı lale", hastalığın resmi sembolü olarak kabul edildi.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, Parkinson hastalığına yakalanan kişilerin çoğunluğunu 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğunu bildirirken, her 10 Parkinson hastasından birinin 50 yaşının altında olduğunu ifade ediyor.

Movement Disorders Society Abstract 2020 verilerine göre, ABD'de 930 bin, Japonya'da 344 bin, Almanya'da 266 bin, Fransa'da 157 bin ve İngiltere'de 142 bin kişi Parkinson ile yaşıyor.

Titreme, kas sertliği, hareket ve denge problemlerine neden olan hastalığın semptomları azaltılabilse de hastalığı tamamen iyileştiren ya da ilerlemesini yavaşlatan bir tedavi henüz bulunmuyor.

Verilere göre, Parkinson vakası 2016'da 6 milyon iken 2020'de 9,4 milyona ulaştı.