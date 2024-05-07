Dünyada 300 milyon kişi bu hastalığın pençesinde! "Nefes darlığı" deyip geçmeyin...

Dünyada 300 milyon astım hastası olduğu tahmin ediliyor. Göğüste sıkışma hissi, art arda öksürükler, nefes darlığı, alerjenlere, sigara dumanına karşı aşırı tepki gibi belirtiler astıma işaret ediyor. Uzmanlar, ataklarla ve nöbetlerle seyreden astımın, kontrol edilebilir bir hastalık olduğuna da dikkat çekiyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl mayıs ayının ilk salı günü Dünya Astım Günü olarak belirleniyor. 7 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında toplumu ve sağlık çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki tema ise 'Astımda Eğitim Güç Verir: Bilgi Anahtardır.' Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Sarıbaş, Dünya Astım Günü'nde, astımla ilgili en sık sorulan soruları yanıtlayarak, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.





ATAKLAR HALİNDE SEYREDEBİLİR

"Astım; tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve göğüste baskı hissi gibi belirtilerle kendini gösteren, kronik bir hava yolu hastalığıdır" diyen Uzm. Dr. Sarıbaş, şunları söyledi: "Belirti ve şikayetler kendiliğinden veya çeşitli tetikleyicilerin neden olduğu hava yollarındaki daralma sonucu ortaya çıkar. Sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye veya aynı kişide zaman içinde değişkenlik gösterir. Ataklar halinde seyredebilir ve hastalar atak dönemleri dışında kendilerini iyi hissedebilirler." Astımın tüm dünyada yaygın görülen bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan biri olduğunun da altını çizen Uzm. Dr. Sarıbaş, şöyle dedi: "Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde astım yaklaşık olarak her 100 yetişkinden 5-7'sinde, her 100 çocuktan 13-15'inde görülmektedir."