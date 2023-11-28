Dünyanın en çok ölüme neden olan hastalığı!

Akciğer kanserinin sigara içmeyen kişilerde de görülebileceği bilgisinin sigara içicilerini rahatlatmaması gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Akciğer kanseri, sigara içmeyen kişilerde de karşımıza çıkıyor; ancak sigara içen kişilerde bu riskin çok yükseldiğinin unutulmaması gerekiyor" dedi. Işık, akciğer kanseri farkındalık ayına özel yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki hem sigara içenler hem de sigara dumanına maruz kalanlar akciğer kanseri tehdidiyle karşı karşıya. 4 binden fazla kimyasalın vücuda girmesine neden olan bu bağımlılık, akciğeri kaplayan hücrelere zarar veriyor. Vücut bu hücreleri onarabilse de kimyasallara maruziyet süreklilik hâline geldiğinde hasar büyüyor. Zaman geçtikçe de zarar gören hücreler farklı davranmaya başlayarak kanser oluşumuna yol açabiliyor. Sigara çok önemli bir risk faktörü olsa da akciğer kanserine yol açabilen farklı faktörler de var. Radon ve asbest gazlarının uzun süreli solunması da ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması da kanser tehlikesini gündeme getiriyor" şeklinde konuştu.

DÜZENLİ KONTROLLERİN AKSATILMAMASI...



Akciğer kanserinin oldukça sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Merda Erdemir Işık, risk altında olan kişilerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak sözlerine devam etti:

"Akciğer kanseri ileri evrelerde teşhis edildiğinde agresif tedaviler devreye alınıyor ve ne yazık ki sağ kalım oranları düşebiliyor. Bu nedenle doktor kontrollerine düzenli olarak gidilmesi şart; çünkü akciğer kanserinin belirtilerinin ortaya çıkış süreci kişiden kişiye değişebilmekle birlikte ileri evreleri bulabiliyor. Hastalık sinsi bir şekilde ilerliyor ve kanserli hücreler akciğer dokusuna yayılıp farklı organlara sıçrayabiliyor. Dolayısıyla düzenli kontrollerin aksatılmaması son derece önemli."