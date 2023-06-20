Dünyanın yüzde 12'sinde bu hastalık var! Dikkat: Eğer baş ağrınız varsa...

İnsan yaşamını ciddi anlamda etkileyen ilk on hastalık arasında gösterilen migrenin kronikleşmeden önleminin mutlaka alınması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Vugar Cafer, son verilere göre dünyanın yüzde 12’sinin migren ağrısı çektiğini kaydetti.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol aldığı bir hastalık olan migrenin hayatı ciddi bir şeklide etkilediğini ifade eden Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Vugar Cafer, dünyanın yüzde 12'sinin migren ağrısı çektiğini kaydetti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun yaklaşık yüzde 12'sinde migren olduğunu belirten Uzm. Dr. Vugar Cafer, ayrıca hastalığın kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğünü vurgulayarak, "Kadınlar erkeklere göre migrene daha yatkındır. Türkiye'de de her 5 kadından birinde, erkeklerin ise 18'inden birinde migren görülüyor. Bunun yanı sıra hastalığın görülme yaş aralığı çocukluk çağına kadar düşmüş durumda. Her 11 çocuğun birinde migren baş ağrısı görüyoruz" dedi.



100 BİN KİŞİ İŞE GİDEMİYOR

Migrenin dünyada hayatı en çok etkilen 10 hastalık arasında yer aldığını kaydeden Cafer, "İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre 100 bin kişi migren nedeniyle işe gidememekte. Migren yaşamı ve sosyal hayatı etkileyen bir ağrıdır "dedi.