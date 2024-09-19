Düşen yıldırım kalbini durdurdu! Bakın hayata nasıl döndü...

Kars'ın Çakmak köyünde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Suat Alp Yörük, 6 gün önce arazide yakınına yıldırım düşmesiyle baygınlık geçirdi. İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu belirlenen Yörük, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ifade eden Yörük, "Hava yağışlıydı, evin yakınlarında açık arazide geziyordum, aniden yıldırım düşünce bayılmışım, şuurum kapanmış. Başka şey hatırlamıyorum, gözümü hastanede açtım." dedi. Yörük, yoğun bakım tedavisinin tamamlandığını belirterek, kendisini iyileştiren doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Bilinci kapalı olan Yörük, hastanenin acil yoğun bakım biriminde tedaviye alındı. Burada acil tıp uzmanlarınca uygulanan yoğun tedaviyle 3 gün sonra şoktan çıkan ve hayati tehlikeyi atlatan Yörük, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yörük, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

"YAĞIŞLI HAVALARDA SIĞINACAK YER YOKSA 'BÜRÜNME' POZİSYONUNA GEÇİN"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, gök gürültülü ve yağışlı havalarda yıldırım çarpma ihtimaline karşı kapalı yere sığınma imkanı olmayanlara "bürünme" pozisyonuna geçmesini önerdi.

İlkbaharda olduğu gibi sonbaharda da yıldırım isabet etmesine bağlı vakaların sık görüldüğünü belirten Çakır, "Son zamanlarda Erzurum'da yıldırım çarpması ve gök gürültülü günler geçirdik. O dönemde Kars ve yakın çevreden hastalar geldi ve bazı hastalar maalesef vefat etti." ifadelerini kullandı.

Çakır, yağışlı havalarda, açık alanların yanı sıra, stadyumlarda, yüksek kesimlerde bulunanların, hayvan otlatanların ve ağaç yanına saklananların yıldırım isabet etmesi riski altında olduğunu vurguladı.