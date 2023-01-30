EEG Nasıl Çekilir? EEG Kaç Dakika Sürer, Nasıl Yapılır ve Çekimi Zor Mu?

EEG neden çekilir diye soranlar için bu, beyin hasarını anlamayı sağlar. İlk defa çektirecekler, EEG çekimi kaç dk sürer sorusuna yanıt arar. EGG çekimi nasıl yapılır diyenlerin korkması gereksizdir. EEG hangi durumlarda istenir diyorsanız, herhangi bir nedenden dolayı beyinde oluşan tahribatı anlamak için yapılır. Hastalar ayrıca, EEG çekimi zor mu ve EEG kaç dakika sürer diye araştırabilir. EEG sonucu kaç günde çıkar? EEG neden çekilir?

EGG Nasıl Çekilir?

Elektroensefalogram kısaca EGG, beynin elektriksel aktivitesini ölçmeyi ve kaydetmeyi mümkün kılan bir muayene yöntemidir. EEG nasıl yapılır diye merak edenler için bu oldukça basit bir işlemdir. Kafaya takılan ve tellerle bir bilgisayara bağlanan metal dedektörler ve elektrotlar kullanılır. Yaptıracak olanların endişelenmesine hiç gerek yoktur. Çünkü, EEG baş veya vücutta herhangi bir ağrıya neden olmaz ve hasar bırakması gibi bir durum söz konusu değildir.

Devlet, özel ve üniversite hastaneleri ile özel bir tıbbi klinikte EGG çekimi yaptırılabilir. Süre hastadan hastaya değişse bile normal EGG 20 ila 40 dakika sürer. Uyku-Uyanıklık EEG ise 20 dakika uyanık, 40 dakika uykuda olmak üzere toplamda 1 saati bulur. Muayene sırasında uykuya dalmak konusunda zorluk yaşarsanız EEG daha uzun sürebilir. Bu işlem için hasta, bir yatağa ya da muayene masasına uzanarak gözlerini kapatır ve hareketsiz bir biçimde beklemeye başlar. EEG sırasında konuşulması ise yasaktır.

EEG yaptırmadan önce her zamanki gibi yiyip içilebilir ve ilaçlar aynı şekilde alınmaya devam edilebilir. Bu anlamda en doğru bilgilendirme doktor tarafından yapılacaktır. Genel olarak uzmanlar, EEG yaptırmadan yaklaşık 8 saat önce kola, kahve ve çikolata gibi kafein içeren yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarır.

EGG Hangi Hastalıklar için İstenir?

EGG'in çekilme nedenleri arasında başlıca şunlar bulunur:

Beynin anormal elektriksel aktivitesini anlamak

Beyin tümörü, beyin iltihabı, beyin enfeksiyonu, beyin kanaması, beyin ödemi, beyin ölümü veya kafa travmasını tespit etmek

Sara veya bilinen diğer adıyla epilepsi (nöbetlere neden olan bir bozukluk) tanısı koymak

Narkolepsi (uyku bozukluğu) gibi hastalıkları teşhis etmek

Ek olarak, beyin ameliyatı esnasında herhangi bir tehlikeli durum olup olmadığını anlamak için yapılır