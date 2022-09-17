Eğer bu hareketi yaparken omzunuz ağrıyorsa dikkat! Her yaşta görülebiliyor...

Her yaşta görülebileceği gibi özellikle orta yaşlı bireyleri etkileyen omuz ağrısı, omuz sıkışmasının habercisi olabilir. Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Kolumuzu başımızın üstüne kaldırdığımızda bir ağrı oluşuyorsa bu omuz sıkışması sendromundan kaynaklanıyor olabilir. Omuz sıkışmasında gündüzleri çok fazla ağrı olmaz. Akşamları yattığımızda ağrıyı daha fazla hissederiz” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 17.09.2022 16:31 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz sıkışması sendromu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, elin başüstüne kaldırıldığı durumlarda omuz çevresinde ortaya çıkan ağrının omuz sıkışmasının belirtisi olabileceğinin söyleyerek, "Omuz sıkışma hastalığı Omuz eklemimizi hareket ettiren kas ve tendonların omuz kemeri denen kemiğin altında sıkışması sonucunda ortaya çıkan ağrıdır. Sendromun tipik belirtisi olan eli yukarı kaldırma esnasında oluşan ağrı en belirgin özelliğidir. Omuz sıkışmasında gündüzleri çok ağrı olmayabilir. Yer çekiminin etkisiyle kol serbest pozisyondayken omuz eklemi aşağıya doğru indiği için omuzdaki aralık genişler. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkışma kalmaz. Özellikle kolu yukarı kaldırınca ya da akşamları yattığımızda bu aralık daraldığı için ağrı ortaya çıkar" diye konuştu.



"Her yaşta görülebilir"

Omuz sıkışmasının birçok nedenle oluşabildiğine işaret eden Prof. Dr. Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Omuzu aşırı kullanmak, meslek ve spor aktiviteleri omuz sıkışmasına neden olabilir. Ortaya çıkan tendon iltihaplanmaları yani tendinitler, kemiklerde omuz aralığını daraltan bazı yapısal değişiklikler, kas yırtıkları, hareket bozuklukları ve donuk omuz hastalığı omuz sıkışma sendromuna neden olabilir. Omuz ağrısı olan hastaların mutlaka ortopedi hekimine başvurmasında fayda var. Çünkü yapılan spora ve aktiviteye göre her yaşta görülebilir. Öte yandan en çok görüldüğü yaş grubu orta yaş grubudur. Orta yaş grubunda omuz kaslarının yıpranması ve omuz eklem aralığının daralması nedeni ile omuz sıkışma hastalığını daha çok görüyoruz. Bazen de travmaya bağlı yani bir takım zorlanmalar neticesinde kas iltihaplanmaları, kanamaları ve ödemleri oluştuğu için de sıkışma görülebilir."