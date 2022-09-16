Egzamadan kaçıyorsanız ağzınıza bile sürmeyin! Sağlıklı diye her gün yiyoruz: Tek bir lokması bile belirtileri coşturuyor

Bir gıda intoleransı uzmanına göre; egzamanın alevlenmesini önlemek isteyen İngilizler, sıcak havalarda dondurma ve milkshake'ten özellikle kaçınabilirsiniz. Cilt koşullarıyla yaşamak çoğu zaman en iyi durumda ağrılı ve rahatsız edici olabilir. Havanın nemli ve sıcak zamanlarda ise alevlenme riski çok daha yüksektir.
Egzama semptomları, yiyecek, hava durumu ve hatta kullandığınız deterjan dahil olmak üzere herhangi bir beslenme ve çevresel faktörden dolayı tetiklenenebilir. Beslenme Uzmanı Zoe Palmer-Wright, egzamayla mücadele eden kişilerin uzak durmaları gereken birkaç besini sıraladı. İşte o gıdalar…
MILKSHAKE
Beslenme Uzmanı Zoe, sütün akneden egzamaya kadar birçok cilt sorununu tetikleyebileceği olduğunu belirtiyor. Bu nedenle özellikle milkshake gibi süt ürünlerinden uzak durmak gerekebilir.
Egzama teşhisi konulduktan sonra bir kişiye genellikle süt ürünlerinden kaçınmaya çalışması önerilir. Bunun sebebi; olası bir gıda intoleransının, ciltte egzamanın alevlenmesine neden olabilecek, bağışıklık sisteminin iltihaplanma reaksiyonlarını tetikleme ihtimalidir.
Bunun yerine, soğuk ve lezzetli bir şeyler içmek istediğinizde bitki bazlı ürünleri tercih edebilirsiniz.
YUMURTA
Yumurta, egzamanın yaygın tetikleyicilerinden biridir. Zoe, bazı raporlara göre egzama hastalarının %70'inden fazlasının yumurtaya tepki gösterdiğini belirtti. Bu nedenle her kahvaltıda yumurta tüketme alışkanlığınız varsa, bu konuda biraz daha düşünmeniz gerekebilir.
DONDURMA
Beslenme uzmanı Zoe, en sevilen lezzetlerden biri olan dondurmanın, sağlıklı seçeneklerinden biri olsa bile içerdiği süt ürünleri nedeniyle egzama sorunları ortaya çıkarabilir.
Dondurmayı her ne kadar sevseniz de, egzama semptomlarını şiddetlendirdiği bilinen bir bileşen olan süt içermesi büyük risktir.
Alternatif olarak dondurulmuş meyve yiyebilir, böylece süt içermeyen bir dondurma türevi ile bu isteği giderebilirsiniz.
Egzaması olan birçok insanın, aynı zamanda gıda intoleransı olduğunu söyleyen Zoe, bu durumun bağışıklık sisteminin bazı gıdalara karşı antikor ürettiği anlamına geldiğini belirtti.
Bağışıklık reaksiyonuna neden olan ve iltihaplanmayı tetikleyen gıdaları saptayarak kaşıntıyı ve kızarlıkları büyük oranda azaltabilirsiniz.
Gıda hassasiyetlerini kendi başınıza belirlemek zor olabilir, ancak diyetinizin bir rol oynadığından şüpheleniyorsanız, geniş kapsamlı eliminasyon diyetlerini kendi başınıza denememeniz önemlidir. Bunun yerine bir gıda intoleransı uzmanı veya beslenme uzmanıyla iletişime geçin ve test yaptırın.
Hangi yiyeceklerin durumu tetiklediğinden bağımsız olarak, yine de sağlıklı ve dengeli bir diyete ihtiyacınız bulunuyor ve bir beslenme uzmanıyla çalışmak bunu almanızı sağlayacaktır.