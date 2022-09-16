Egzamadan kaçıyorsanız ağzınıza bile sürmeyin! Sağlıklı diye her gün yiyoruz: Tek bir lokması bile belirtileri coşturuyor

DONDURMA

Beslenme uzmanı Zoe, en sevilen lezzetlerden biri olan dondurmanın, sağlıklı seçeneklerinden biri olsa bile içerdiği süt ürünleri nedeniyle egzama sorunları ortaya çıkarabilir.

Dondurmayı her ne kadar sevseniz de, egzama semptomlarını şiddetlendirdiği bilinen bir bileşen olan süt içermesi büyük risktir.

Alternatif olarak dondurulmuş meyve yiyebilir, böylece süt içermeyen bir dondurma türevi ile bu isteği giderebilirsiniz.

Egzaması olan birçok insanın, aynı zamanda gıda intoleransı olduğunu söyleyen Zoe, bu durumun bağışıklık sisteminin bazı gıdalara karşı antikor ürettiği anlamına geldiğini belirtti.

Bağışıklık reaksiyonuna neden olan ve iltihaplanmayı tetikleyen gıdaları saptayarak kaşıntıyı ve kızarlıkları büyük oranda azaltabilirsiniz.

Gıda hassasiyetlerini kendi başınıza belirlemek zor olabilir, ancak diyetinizin bir rol oynadığından şüpheleniyorsanız, geniş kapsamlı eliminasyon diyetlerini kendi başınıza denememeniz önemlidir. Bunun yerine bir gıda intoleransı uzmanı veya beslenme uzmanıyla iletişime geçin ve test yaptırın.

Hangi yiyeceklerin durumu tetiklediğinden bağımsız olarak, yine de sağlıklı ve dengeli bir diyete ihtiyacınız bulunuyor ve bir beslenme uzmanıyla çalışmak bunu almanızı sağlayacaktır.