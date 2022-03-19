Eklem ağrılarını şıp diye kesiyor! Bu besin mucize gibi

Özellikle bu hassas bölgeyi alevlendirme veya etkileme potansiyeline sahip kronik bir hastalıkla yaşıyorsanız, ağrıyı azaltmanın yollarını bulmak çok önemlidir. Cleveland Clinic'ten uzmanlar, bazı hafif egzersizleri, eklemlere binen yükü azaltmak için kilo vermeyi ve hatta ağrı miktarını azaltma gücüne sahip besin takviyeleri almayı öneriyor. Ayrıca, beslenme sistemi de bu konuda büyük bir rol oynuyor. Tüm bu alışkanlıklar konusunda oldukça hassas olmak gerekir. İşte uzak durulması gereken o besinler…

GLUTENLİ GIDALAR





Gluten yıllar içinde kötü bir üne kavuştu. Yoğun tüketimi ise eklem ağrılarında büyük bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Uzman Diyetisyen Trista Best, Otoimmün hastalıkları olanların glüten içeren ürünler gibi iltihap oranını artıran gıdalardan kaçınırlarsa eklem ağrılarını ve sertliklerini daha iyi kontrol edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olanlar gibi iltihap önleyici yiyecekler eklemek eklem ağrısını iyileştirebilir (zeytinyağı, badem, ceviz) ve alevlenmeleri azaltmaya yardımcı olabilir.

YETERLİ PROBİYOTİK TÜKETMEMEK

Probiyotikler, son yıllarda en çok dikkat çeken besin yapılarından biri olarak sağlık yararları konusunda her geçen gün yeni bir etkisi keşfediliyor.





Best, genellikle iltihaplı gıdaların neden olduğu kronik düşük dereceli iltihaplanmanın kötü ruh haline yol açabileceğini belirtiyor. Bağırsakları kaplayan nöronlar ise ruh halinizde önemli bir rol oynar. Bu nöronlar, ruh hali ile bağlantılı bir nörotransmitter olan serotonin üretir.

Bu nedenle, fermente gıdalar ve olası probiyotik takviye yoluyla bağırsak florasını sağlıklı tutmak, hem kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını hem de kötü ruh halini önlemek için yararlı bir araç olabilir. Bunun için özellikle yoğurt, turşu gibi fermente gıdalardan doğru oranda tüketmek oldukça önemlidir.

YOĞUN ŞEKER TÜKETİMİ

Eklem ağrısıyla mücadele edenlerde uzmanlar genellikle beslenme süreçlerinde ne kadar şeker tükettiklerini incelerler. Vücutta kronik iltihaplanma için bilinen bir tetikleyici olan şeker, genellikle kurabiyeler, asitli içeceklerle basit kaçamaklarla bile vücuda yoğun şekilde alınabilir.

Fakat bedendeki tüm bu sorunları tersine çevirebilecek önemli bir adım mevcuttur. Araştırmalar, şeker tüketiminin azaltıldığında kan değerlerindeki C-reaktif proteinde (CRP) bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu durum ise eklemlerinizde daha az acı ile hareket etmenizi mümkün kılıyor. Ayrıca ilave şeker alımını azaltmak, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve diğer ciddi hastalık riskini de azaltır.

YETERLİ OMEGA-3 YAĞ ASİDİ TÜKETMEMEK





Fizik Tedavi Uzmanı Betsy Fears, bazı araştırmaların Omega-3 yağ asitlerinin inflamatuar yanıtı çeşitli şekillerde azalttığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Kesin bir sonuç olmasa da araştırmalar, Omega-3 yağ asitlerinin hücre zarlarına bağlanan Araşidonik asit miktarını azaltarak ve vücutta iltihaplı sitokinlerin üretimini azaltarak iltihap oranını da azalttabilmeyi mümkün kıldığını göstermiştir.

YETERİNCE LİF TÜKETMEMEK

Lifli beslenmenin önemi uzun zamandır bilinen bir durum. Ancak bu şekilde beslenmek, aynı zamanda eklem ağrılarında da oldukça etkilidir. Uzman diyetisten Fears, aynı zamanda lifin, antiinflamatuar etkileri olan kısa zincirli yağ asitlerine ayrıldığını belirtiyor. Günlük lif dozunu, çeşitli şekiller alabilir, geri kalan süre boyunca tamamen beyaz ekmekten işlenmemiş kepekli ekmeğe geçmeniz önerilir.

Ayrıca, meyve, sebze, kepekli tahıllar ile beslenmenizi dengelerken işlenmiş gıdaları da alabilirsiniz. Bir tatlı ya da dilim pizzanın olması tamamen söz konusu değildir. Yemeklerin çoğuna meyve, sebze, yağsız et ekmek, denge sağlamanın harika bir yolu olarak biliniyor ve genel sağlık için en faydalı yöntemlerinden biri. İşlenmiş gıdaları olabildiğince azaltmak, eklem ağrılarınızla baş etmenizin de en etkili yollarından biridir.