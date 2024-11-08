Ekran bağımlılığı ve toplum sağlığına etkileri

EKRAN BAĞIMLILIĞININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Psikolojik Etkileri Ruhsal sorunlar içselleştirilmiş (depresyon, anksiyete) veya dışsallaştırılmış (dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış sorunları) sorunlar olarak kategorize edilebilir. Ekran bağımlılığı hem içselleştirilmiş hem de dışsallaştırılmış sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıca bir kapsam incelemesi, günlük 3 saatten fazla ekran süresinin ergenlerde ve genç yetişkinlerde daha yüksek depresyon ve anksiyete olasılığına yol açtığını belirtmektedir.

Sosyal Etkileri Ekranlar aracılığıyla sosyalleşmek, özellikle fiziksel dünyadan kopuk bir şekilde gerçekleştiğinde, bireylerin gerçek dünyadaki sosyal ilişkilerini zayıflatabilir ve sosyal izolasyona yol açabilir. Örneğin, sürekli olarak sanal ortamlarda vakit geçirmek, yüz yüze iletişim becerilerinin ve empati yeteneğinin azalmasına, sosyal çevre ile etkileşimde güçlükler yaşanmasına neden olabilmektedir.

2 yaşından küçük çocuklarda gelişimsel gecikme, kelime dağarcığının kısıtlı olması 3 yaş civarlarındaki çocuklarda iletişim ve günlük yaşam becerilerinde zayıflık İlerleyen süreçlerde motor gelişiminde olumsuzluklar Dil becerilerinde yetersizlikler Obezite, diyabet vb. kronik hastalıklar gibi durumlara yol açabileceğini ortaya koymuştur.

Fiziksel Etkileri Ekran kullanımı süresinin çocuk ve ergenlerin gelişimi üzerindeki fiziksel etkileri birçok araştırma grubu tarafından tespit edilmiştir. Farklı çalışmalar ekran kullanımının sınırları aştığı noktalarda:





Teknolojinin sunduğu olanakları bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanarak, hem bireysel sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumalı ve geliştirmeliyiz. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında yayınladığı "Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi" kapsamında:

4-6 yaş dönemindeki çocukların teknolojik cihazlarla etkileşimi günlük 20-30 dakikayı geçmemelidir

6-12 yaş grubu çocuklar için mobil cihazın eğlence ve oyun amaçlı kullanımı günde en fazla 1 saat ile sınırlandırılmalıdır

12-17 yaş grubu dönem ergenler için teknoloji kullanım süresi ile ilgili açık sınırlamalar getirilmeli ve aile içinde tutarlı olunmalıdır

Yeni teknolojiler yaşadığımız dünyayı sürekli olarak değiştirmekte ve bize geniş bir bilgi, eğlence ve iletişim yelpazesine erişim sağlamaktadır. Ekranlar zengin bir kaynak olmakla birlikte ne bireysel yaşama ne de toplumsal yaşama zarar verecek şekilde kullanılmamalıdır.