Eksikliği ani beyin kanamasına neden oluyor! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Beslenme uzmanı Melissa Groves'a göre, vücudunuzdaki çeşitli önemli işlevler için K vitamini açısından zengin besinlere ihtiyaç vardır. Groves, "Vücudunuz, kanın pıhtılaşması, kemik sağlığının korunması ve atardamarlarınız, böbrekleriniz gibi yumuşak dokularda kalsiyum birikiminin önlenmesi için önemli olan proteinleri yapmak için K vitamini kullanır" açıklamasında bulundu.





Vücudunuzun normal çalışmasına yardımcı olmanın yanı sıra, K vitamini diyabet yönetimi için de yardımcı olabilir. New York City bölgesindeki Amy Gorin'e göre, "K vitamininin kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olması mümkündür, bu da diyabetli insanlar için yararlı olabilir, "Ancak, diyabetiniz varsa ve K vitamini takviyesi alıyorsanız, doktorunuzla konuşmalısınız, çünkü diyabet ilacınızın ayarlanması gerekebilir."

Önerilen günlük K vitamini değeri yetişkin erkekler için 120 mikrogram ve yetişkin kadınlar için 90 mikrogramdır.

Burada, en düşük vitamin konsantrasyonundan en yüksek vitamin konsantrasyonuna doğru sıralanmış, 19 yaş üstü yetişkinler için günlük değer referansları ile K vitamini açısından zengin ilk 20 gıdayı bulacaksınız. Bu fikirlerle, günlük diyetinizdeki besini yeterince aldığınızdan emin olmanın yolunu bulabilirsiniz.

KIYMA





Kıyma, B vitaminleri ve protein bakımından yüksek olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğundan, sığır eti de yağ içeriği sayesinde K vitaminini korumanızı sağlıyor. Ayrıca, kıymanın yağ ve protein kombinasyonu sizi saatlerce tok tutacaktır.

K Vitamini İçeriği: 85 gram başına: 2 mikrogram (%2.2)

ÜZÜM



Tatlı ve sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız üzüm harika bir seçimdir. Sadece ½ fincan üzüm size 6,7 mikrogram K vitamini sağlar. Üzüm ayrıca polifenol adı verilen antioksidanlar içerir.

K Vitamini İçeriği: ½ fincan başına: 6,7 mikrogram (%7,4 DV)

ZEYTİNYAĞI





Zeytinyağını yemek pişirmek ve soslar için sağlıklı bir yağ olarak kullanabilirsiniz, fakat aynı zamanda önemli vitaminler içerdiğini biliyor muydunuz? Sadece bir çorba kaşığı zeytinyağı, önerilen toplam günlük değerin yüzde 9'u olan 8.1 mikrogram K vitamini içerir. Zeytinyağı ayrıca E vitamini içerir ve harika bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Ekstra lezzet için sebzelere, salatalara veya diğer yemeklere ekleyebilirsiniz.

K Vitamini İçeriği: 1 yemek kaşığı başına: 8.1 mikrogram (%9 DV)

ÇİĞ HAVUÇ





Çiğ havuç, göz sağlığını desteklediği bilinen A vitaminin yanı sıra çok daha fazlası vitamini barındırıyor. Ayrıca yeterli miktarda K vitamini içerirler. Humus veya guacamole gibi soslarla harika bir atıştırmalık için havuçları küp küp doğramayı deneyin. K vitaminin yağda tutunduğu düşünüldüğünde bu gibi yağlı soslarla birleştirmek iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca biraz gevreklik ve renk için havuçları rendeleyip salatalara eklemeyi deneyebilirsiniz.

K Vitamini İçeriği: 1 orta boy havuç başına: 8,1 mikrogram (%9 DV)

KAJU





Yeterli K vitamini aldığınızdan emin olmak istediğinizde biraz kaju yemenin tadını çıkarın. Aynı zamanda harika bir potasyum kaynağı olan kaju, önerilen günlük K vitamini değerinin yüzde 10'undan fazlasını içerir.

K Vitamini İçeriği: 28,35 gram başına, ham: 9,7 mikrogram (%10,7 DV)

YEŞİL SEBZE SUYU

Sebze suyu kokteyli A vitamini, C vitamini ve K vitamini de dahil olmak üzere harika bir vitamin kaynağıdır. Sadece bir porsiyon meyve suyu ile günlük toplam K vitamini alımınıza 11,6 mikrogram daha yakın olacaksınız. Kendi başına serinletici bir içecek olarak sebze suyunun tadını çıkarın veya ekstra beslenme için sabah smoothie'nize karıştırın.

K Vitamini İçeriği: 180 gr başına: 11,6 mikrogram (%12,8 DV)

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini harika bir K vitamini kaynağıdır. Ayrıca yaban mersini ayrıca lif, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Bu sayede beslenme sisteminize aldığınız bu meyve ile diyetinizi daha da sağlıklı hale getirebilirsiniz.

K Vitamini İçeriği: 50 yaban mersini; 13,1 mikrogram (%14,55 DV)

BAMYA





Bamya, günlük K vitamini değerinizin yüzde 17,4'ünü içerir, bu nedenle besleyici bir sebze seçimidir. Çorbalara, yahnilere veya diğer sebze yemeklerine bamya eklemeyi deneyin. Zeytinyağlı, kıymalı gibi seçenekleri değerlendirerek birbirinden lezzetli bamya tarifleri yapabilirsiniz.

K Vitamini İçeriği: ½ fincan başına: 15.7 mikrogram (% 17.4 DV)

NAR SUYU

Narlar, meyve suyundan çok tohumlarıyla tanınırlar, ancak meyve suyu size büyük miktarda K vitamini verir. Günlük değerinizin yüzde 21,5'ini içeren bir porsiyon nar suyu, K vitamini ihtiyacınızı karşılama yolunda size iyi gelecektir.

K Vitamini İçeriği: ¾ fincan başına: 19.4 mikrogram (%21.5 DV)

BALKABAĞI



Balkabağı, zengin bir beslenme içeriğine sahip. K vitaminin yanı sıra C, A ve lif kaynağı bakımından oldukça zengindir. Çorba, tatlı gibi birçok formunu tüketebileceğiniz bu besini, beslenme sistemine dahil ederek eşsiz bir K vitamini kaynağı elde edebilirsiniz.

K Vitamini İçeriği: 1/2 fincan konserve balkabağı başına: 19.6 mikrogram (% 21.7 DV)

BROKOLİ

Brokoli, A, C ve K vitaminlerinin harika bir kaynağıdır. Bir porsiyon sadece toplam K vitamini ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda potasyum ve lif içerir. Brokoliyi tek başına sevmiyorsanız, onu makarna, çorba veya salata gibi diğer yemeklere eklemeye çalışın.

K Vitamini İçeriği: 100 gram başına, ham: 110 mikrogram (%122,2 DV)

ISPANAK

Ispanak, K vitaminini tek bir porsiyonda almanın en iyi yollarından biri. Vücudunuzun emebileceği miktarı artırmak için ıspanağınızı zeytinyağı veya avokado gibi sağlıklı bir yağla eşleştirmeyi unutmayın.

K Vitamini İçeriği: 1 fincan başına, ham: 144,9 mikrogram (%161 DV)