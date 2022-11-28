Eksikliği bağışıklığı yerle bir ediyor! Kanser riskini 4 kat artırıyor...

D vitamini eksikliği uzun süreli olduğunda sağlığı ciddi oranda tehdit edebiliyor. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, güneşin sıklıkla görüldüğü yerlerde bile D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirtti. Bağışıklığın güçlenmesinden kanserin önlenmesine kadar pek çok yararı bulunan D vitamini, çocukların gelişimi de olumsuz yönde etkileyebiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:53 PAYLAŞ ABONE OL

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, D vitamini eksikliğinin 'halk sağlığı problemi' haline geldiğini söyledi. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Kutlu, "Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır" dedi.



"Küresel çapta eksikliği görülen bir vitamin"

"D vitamini dışarıdan ancak küçük bir kısmını alabildiğimiz, büyük bölümü deriden güneş ışınları vasıtasıyla oluşturulabilen bir maddedir" diyen Prof. Dr. Ali Kutlu, şu bilgileri verdi:

"D vitamininin son yıllarda yüzlerce geni etkilediği tespit edildi. Etkileri hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Gıdalardan yeterli miktarda D vitamini alınamadığı ve güneşten yeterince yararlanılamadığı için dünya nüfusunun neredeyse yarıdan fazlasında D vitamini eksikliği vardır. Ülkemizde ise bu oranın yüzde 70'lere ulaştığı gösterilmiş. Küresel çapta bir D vitamin eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile eksikliği yaygındır. Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır."