Eksikliği sinir sistemini yerle bir ediyor! İşte demir depolarını fulleyen o mucize gıda...

"ENFEKSİYON SIKLIĞI ARTABİLİR" Demir eksikliğinin çocuklarda hangi hastalıklara neden olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Dikme, şu bilgileri paylaştı: "Demir eksikliği anemisi, demirin hücre düzeyindeki fonksiyonları nedeniyle, vücutta birçok sistem ve dokuyu etkileyen sorunlara yol açabilir. Bu etkilerinden en önemlilerinden biri, sinir sistemi üzerine olan etkileridir. Bu durum özellikle 2 yaşın altında, beyin gelişimi devam eden çocuklar açısından önemlidir. Demir eksikliği anemisi bu çocuklarda katılma nöbetleri, uyku düzeninde bozukluklar, gelişmede gecikme ve hatta gerileme şikâyetlerine yol açabilir. Demir eksikliği anemisinin bu yaştaki çocuklarda neden olduğu zihinsel sorunların ömür boyu sürebileceği gösterilmiştir. Daha büyük çocuklarda ise dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, sinirlilik, okul başarısında azalma, anlama ve algılama güçlüğü, huzursuz bacak sendromu gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca demir, hem doğal hem de edinilmiş bağışıklıkta görev alır. Bu yüzden demir eksikliği olan çocuklarda enfeksiyon sıklığı da artar."

DEMİR EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN GIDALAR Demir eksikliğine iyi gelen besinleri anlatan Dr. Öğr. Üyesi Dikme, "Demirden zengin gıdalar başlıca yüksek demir içeriği ile kırmızı et, karaciğer, balık ve yumurta sarısı gibi hayvansal gıdalardır. Ayrıca kuru fasulye, nohut, mercimek, soya gibi bakliyatlar da demir için iyi birer besin kaynağıdırlar. Çocukların bu gıdaları haftada en az üç-dört kez tüketmeleri demir için yeterli beslenmeyi sağlar. Ayrıca C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin demir emilimini arttırdığı bilinmektedir ve bu gıdaların tüketilmesi faydalı olacaktır. Demir emilimini azalttığı bilinen fitat içeren tahıl, susam veya tanin içeren çay, kakao gibi besinlerin tüketimi ise azaltılmalıdır" dedi.