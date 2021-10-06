El ve ayaklara dikkat! Koronavirüsten bağışıklık sistemi için yeni tehlike: Covid Parmağı!

Semptom, bir seferde aylarca sürebilen eller ve ayaklarda iltihaplanma ve kızarıklık ile sonuçlanıyor. Tipik olarak enfekte olduktan sonraki bir ila dört hafta içinde gelişiyor ve ayak parmaklarının ve parmakların şişmesine veya renk değiştirmesine neden oluyor.
"BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEPKİSİ OLABİLİR"
NewScientist'in haberine göre; British Journal of Dermatology'de yayınlanan çalışmayı oluşturan araştırmacılar, pandemiden önce ortaya çıkan benzer lezyonları olan "covid parmağı" olan 50 ve 13 katılımcıyı inceledi.
Vücudun, istilacı virüsün yanı sıra yanlışlıkla bir kişinin kendi hücrelerini ve dokularını hedef alan ve bunlarla reaksiyona giren belirli oto-antikorların yüksek seviyeleri ile bir bağışıklık tepkisi oluşturmasına neden olan bir mekanizmayı tetiklediğini tespit ettiler. Ayrıca antiviral yanıtta kilit bir protein olan tip I interferon ile bir bağlantı buldular.
"AŞILAMADAN SONRA DAHA AZ GÖRÜLÜYOR"
Etkilenen bölgeleri besleyen kan damarlarını kaplayan hücrelerin de covid parmakları ve iltihaplanma gelişiminde kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı. İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü BBC News'e verdiği demeçte, Covid parmağının, pandeminin ilk aşamalarında yaygın bir semptomdu, ancak aşılamadan sonra çok daha nadir görüldüğünü söyledi.
Çalışmanın araştırmacılarından Dr. Charles Cassius, yapılan incelemeler sonucunda durumun daha derin bir şekilde anlaşıldığını söyledi. Soğuk yanması benzeri lezyonların epidemiyolojisi ve klinik özellikleri kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve yayınlandığını belirten Cassius, bu sorun hakkında çok az şey bilindiğine vurgu yaptı.
Bu salgının ilk olarak ayağın yan veya tabanında veya el ve parmaklarda kırmızı veya mor lezyonlar tanımlandı. Mayıs 2020'de, Avrupa Pediatrik Dermatoloji Dergisi, İtalya'daki çocuklar ve ergenler arasında "salgın" vakalar bildirdi. Koronavirüs ile ilişkili diğer döküntülerin aksine, daha önce gözlemlenmediği belirtildi.
"TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"
Asemptomatik çocuk ve ergenlerde el ve ayaklarda akut ve kendi kendine iyileşen kan damarlarının iltihaplanmasına benzeten lezyonların bir 'salgını' gözlemledik diyen araştırmacı, bu lezyonların neredeyse Covid-19 ile aynı anda meydana gelmeye başlaması nedeniyle arada bir bağlantı kurmalarına sebep olduğunu belirtti.
İngiliz ayak hastalıkları uzmanı Dr Ivan Bristow, çoğu insan için durumun kendiliğinden düzeldiğini kabul etti. Ancak bazı kişilerin krem ve diğer ilaçlarla tedaviye ihtiyacı olabileceğini söyledi. Nedenin doğrulanması, onu daha etkili bir şekilde yönetmek için yeni tedaviler geliştirmeye yardımcı olacaktır diyerek sorunun ilerleyen dönemlerde çözülebileceğine vurgu yaptı.