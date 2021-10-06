El ve ayaklara dikkat! Koronavirüsten bağışıklık sistemi için yeni tehlike: Covid Parmağı!

Semptom, bir seferde aylarca sürebilen eller ve ayaklarda iltihaplanma ve kızarıklık ile sonuçlanıyor. Tipik olarak enfekte olduktan sonraki bir ila dört hafta içinde gelişiyor ve ayak parmaklarının ve parmakların şişmesine veya renk değiştirmesine neden oluyor.

Vücudun, istilacı virüsün yanı sıra yanlışlıkla bir kişinin kendi hücrelerini ve dokularını hedef alan ve bunlarla reaksiyona giren belirli oto-antikorların yüksek seviyeleri ile bir bağışıklık tepkisi oluşturmasına neden olan bir mekanizmayı tetiklediğini tespit ettiler. Ayrıca antiviral yanıtta kilit bir protein olan tip I interferon ile bir bağlantı buldular.

NewScientist'in haberine göre; British Journal of Dermatology 'de yayınlanan çalışmayı oluşturan araştırmacılar, pandemiden önce ortaya çıkan benzer lezyonları olan "covid parmağı" olan 50 ve 13 katılımcıyı inceledi.

"AŞILAMADAN SONRA DAHA AZ GÖRÜLÜYOR"

Etkilenen bölgeleri besleyen kan damarlarını kaplayan hücrelerin de covid parmakları ve iltihaplanma gelişiminde kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı. İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü BBC News'e verdiği demeçte, Covid parmağının, pandeminin ilk aşamalarında yaygın bir semptomdu, ancak aşılamadan sonra çok daha nadir görüldüğünü söyledi.

Çalışmanın araştırmacılarından Dr. Charles Cassius, yapılan incelemeler sonucunda durumun daha derin bir şekilde anlaşıldığını söyledi. Soğuk yanması benzeri lezyonların epidemiyolojisi ve klinik özellikleri kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve yayınlandığını belirten Cassius, bu sorun hakkında çok az şey bilindiğine vurgu yaptı.

Bu salgının ilk olarak ayağın yan veya tabanında veya el ve parmaklarda kırmızı veya mor lezyonlar tanımlandı. Mayıs 2020'de, Avrupa Pediatrik Dermatoloji Dergisi, İtalya'daki çocuklar ve ergenler arasında "salgın" vakalar bildirdi. Koronavirüs ile ilişkili diğer döküntülerin aksine, daha önce gözlemlenmediği belirtildi.