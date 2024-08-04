El ve ayaklardaki bu belirti omurga kırığının habercisi! Felce yol açabiliyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte omurga kırıklarının da daha fazla görülmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Mahmut Akyüz, bu süreçte ilk saatlerin ise hayati önem taşıdığına değindi. Omurga kırıklarının nasıl belirti verdiğini anlatan Akyüz, durumun teşhisi ve tedavisi için de ne gibi yollar izlendiğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 04.08.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:30 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz ayları yaz kazalarını da beraberinde getirirken, özellikle omurga kırıkları bu aylarda en sık hastaneye başvuru nedenleri arasında gösteriliyor. Bu rahatsızlıklara zamanında, doğru müdahale yapılmadığı takdirde; sakatlanan kişide, geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar görülebiliyor. Beyin, Sinir, Omurga ve Omurilik Bölümü'nden Prof. Dr. Mahmut Akyüz, omurga kırıklarına yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.





OMURGADA OLUŞAN HASARLAR SENELERCE BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Sebebi ne olursa olsun, omurga kemiklerindeki kırık ve kaymalar, kemiklerin arasında süspansiyon görevi gören disklerin yırtılmasına neden olduğunu veya tüm omurgayı bir arada tutan kaslar ile bağ dokularında hasarlara yol açtığını dile getiren Akyüz, "Bu durum, son derece hassas olan omurilikte zedelenmeleri beraberinde getirir. Buna bağlı olarak kısmi veya tam felce neden olmanın yanı sıra, ağrı oluşumunu tetiklemektedir. Bu tür travmalar sonrasında omurilikte ve sinirlerde bir hasar görülmese dahi, 5-10 yıllık bir süre içinde omurgada kayma, eğrilik ve kamburluk gibi bozukluklar ile boyun ve bel fıtıkları ortaya çıkabilmektedir." dedi.