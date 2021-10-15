El yıkamak bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Reşit Mıstık, yaptığı açıklamada, "Çevremiz ve vücudumuz büyük bir mikroorganizma florası ile çevrilidir. Bunlarla temas kaçınılmazdır. Bu temas daha çok eller aracılığı ile olur. Çevremizdeki her yere ve her şeye dokunan ve dokunulduktan sonra farkında olmadan veya istemeyerek yüzümüze-gözümüze ve yemek aracılığı ile indirekt olarak ağız ile temas eden bu uzuvlarımız birçok hastalık etkenini de taşır. Bu sebeple ellerimiz en fazla mikroorganizma barındırabilen uzuvlarımızdır. Bu da sağlık için el hijyenini çok önemli kılar.

Ellerin su, sabun veya antiseptik içeren sabun veya sadece antiseptik solüsyonlarla usulüne uygun olarak yıkanması veya ovalanması el hijyeni olarak ifade edilir. Yerine göre el hijyen tipleri vardır. Birincisi sosyal el yıkama, bu yıkama ile ellerin 10-15 saniye süre ile el hijyenine tabi olması olarak ifade edilir. Ev ve sosyal alanlarda yapılmalıdır. İkincisi hijyenik el yıkama, antimikrobiyal sabunlarla veya kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler kullanılarak uygulanır. Temas süresi en az 30 saniye olmalıdır. Hasta bakımında ve hastanelerde uygulanır. Cerrahi el yıkama, cerrahların girişim öncesi özel olarak fırçanın da kullanıldığı uzun süreli bir yıkamadır" dedi.