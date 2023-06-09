Elma Kabız Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde Kırmızı ve Yeşil Elma Kabızlık Yapar Mı?

Elma, sevilerek tüketilen ve besin değeri oldukça yüksek olan bir meyvedir. Peki, elma kabız yapar mı? Elma kabızlık yapar mı sorusuna cevap bulunarak daha bilinçli bir beslenme süreci yaşanabilir. Elmanın cinsine göre de kabızlık ihtimali araştırılabilir. Kırmızı elma kabız yapar mı sorusu da bu kapsamda incelenebilir. Bebeklerde kabızlık sorunu da merak edilenler arasındadır. Bebeklerde elma kabız yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Elma Kabız Yapar Mı?

Elma, besin değeri yüksek olması ve sağlıklı olması nedeniyle yaygın şekilde tüketilen bir meyvedir. Ülkemizde de birçok bölgede elma üretiminin yapıldığı görülür. Elmanın çok tüketilmesi halinde kabız yapıcı etkisinin olup olmadığı merak edilen konular arasındadır.

Elma, kabız yapmaz. Tam aksine kabız olan bir kişinin elma tüketmesi halinde kabızlık sorununun ortadan kalkması söz konusudur. Kabızlık sorunu ile başa çıkmak isteyenler için uzmanlar düzenli olarak elma tüketimini tavsiye ederler.

Bebeklerde Elma Kabız Yapar Mı?

Yeni doğan bebeklerin sindirim sistemi az gelişmiş olduğu için annenin beslenme alışkanlıkları bebek için çok önemlidir. Örneğin anne gaz yapıcı bir besin aldığında bebekte de gaz sorununun başladığını görürsünüz.

Elma, başlı başına kabız yapmadığı için annenin tükettiği elma da bebekte kabızlığa neden olmaz. Bu nedenle emziren anneler güvenle elma tüketebilirler. Anne ne kadar sağlıklı beslenirse bebek de o kadar sağlıklı olacaktır.