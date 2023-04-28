Emziren Anne Dondurma Yiyebilir Mi? Dondurma Anne Sütüne Gaz Yapar Mı, Bebek Hasta Olur Mu?

Emziren annelerin yedikleri yiyeceklerin anne sütünün yapısını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle emziren anneler yedikleri yiyecekler hakkında bazı zamanlarda bebek hasta olur mu gibi endişelere kapılırlar. Bu yiyeceklerden bir tanesi olan dondurma hakkında da emziren anneler "Emziren anne dondurma yiyebilir mi, yerse bebek hasta olur mu, bebekte gaz yapar mı?" gibi soruların yanıtlarını bilmek isterler. İşte bu soruların yanıtları…

Emziren Anne Dondurma Yiyebilir Mi?

Emziren annelerin dondurma yemesinde hem anne için hem de bebek için bir sıkıntı bulunmaz. Ancak katkı maddeli, koruyucu içeren ve doğal olmayan dondurmalar yalnız emziren anne ve bebeğinin değil, herkesin uzak durması gereken dondurmalardır. Doğal ve katkısız dondurmaların yenmesi bir sıkıntı çıkarmaz. Dikkat edilmesi gereken nokta annenin tok karna dondurma yemesi ve yemeden önce herhangi bir durum için doktoruna danışmasıdır.

Dondurma Anne Sütüne Gaz Yapar Mı?

Dondurmada yer alan bir madde olan laktoz; hem yetişkinlerde hem de bebeklerde gaz problemleri oluşturabilir. Bu nedenle dondurma tüketilirken annenin laktoz intoleransı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer yoksa ve normal bir miktarda dondurma tüketildiyse gaz yapma miktarı düşecektir ancak yine de yapabileceği unutulmamalıdır. Eğer annenin laktoz intoleransı bulunuyorsa bebekte ve annede gaz problemlerinin olacağı göz önünde bulundurularak dondurma tüketilmelidir. Ancak her iki durumda da emziren annenin doktoruna danışması en doğru karar olacaktır.