En ölümcül üçüncü hastalık! Sessiz katil hipertansiyonun ilk belirtisi herkesi şok ediyor





DASH diyeti; sebze, meyve, tam tahıllar, deniz ürünleri, kuru baklagil ve süt ürünleri açısından zengindir. Yağ, kırmızı et, tatlı, sodyum ve şeker içeren besinler belirgin olarak azaltılmaktadır. Bu diyet, toplam yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakir; diyet lifi açısından zengindir. Ayrıca antioksidan içeriğinden de yüksek bir besin örüntüsüne sahip olduğu için osteoporoz, kanser, kalp hastalığı, inme ve diyabet gibi kronik hastalıkları önlemektedir.

Tütsülenmiş ve tandırda pişirilmiş etlerde fazla miktarda benzopiren gibi kanserojen polisiklik hidrokarbonlar oluşur. Ve tansiyonun artması için risk yaratır. Ayrıca dengesiz ve yüksek miktarda et tüketimi diyastolik tansiyonun artışıyla sonuçlanır. Balık yemek ise tam tersi etki göstererek küçük tansiyonun düşmesini destekler. Yumurta, balık, hindi etleri tansiyon hastaları için önerdiğim sağlıklı ana proteinler diyebilirim.





MUZ DENGELİYOR



Zengin potasyum içeriği sayesinde muz, tansiyonu düşürmek ve dengelemek için sıklıkla kullanılan besinlerden biridir. Diyetle yeterli miktarda potasyum tüketmeyen bireylerde kan basıncının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benim önerim hipertansiyon hastalarının günde bir adet muz tüketerek tansiyonlarını doğal bir şekilde dengelemesidir. Sarımsak da kan damarlarını genişleten nitrik oksit seviyelerini artırır. Kan damarlarınız ne kadar rahat olursa, kalbiniz kanı pompalamak için daha az çalışır, bu da kan basıncını azaltır. Bitter çikolata da içerdiği flavanoidler sayesinde kan pıhtılaşmasını artıran trombositlerin birbirine yapışmasını engelleyerek tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.