En sağlıklı çocuklar için 3 adım! Çocuk endokrinoloji uzmanı açıkladı...

Çocukların çok daha sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi her ebeveynin en büyük isteğidir. Konu ile ilgili Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Arzu Jalilova, doğru beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersizin, çocukların sağlıklı büyüyüp gelişme sürecinin temel taşlarını oluşturduğunu ifade ederek çocukların yaşam kalitesini etkileyebilecek sağlıklı büyüme şekilleri ile ilgili anne babalara çeşitli önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:08 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukların gelişimi için yeterli ve uyku oldukça önemlidir. Uyku, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı için ilk sırada yer alır. Gelişimleri için uykunun yanında aynı zamanda egzersiz ve beslenmenin de önemli olduğunu söyleyen Jalilova, özellikle çocukların yaşlarına göre sağlıklı uyku sürelerini anlattı.

DOĞRU BESLENME



Beslenmenin, çocukların büyüme ve gelişiminde kritik bir rol oynadığını, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinlerin alınmasının, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı desteklediğini belirten Uzm. Dr. Jalilova, besin gruplarını ve önemini şöyle anlattı: "Proteinler: Kasların ve dokuların onarımı ve büyümesi için gereklidir. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kuruyemişler iyi protein kaynaklarıdır. Karbonhidratlar: Vücudun ana enerji kaynağıdır. Tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve baklagiller, sağlıklı karbonhidratlar arasında yer alır. Yağlar: Hücre zarlarının oluşumu, beyin fonksiyonları ve enerji depolaması için gereklidir. Zeytinyağı, avokado, fındık ve tohumlar sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Vitaminler ve Mineraller: Kemik gelişimi, bağışıklık sistemi ve genel sağlık için önemlidir. Kalsiyum, D vitamini, demir ve çinko, çocukların büyümesinde önemli rol oynar. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve meyveler bu besin öğelerini içerir. Çocuklarınıza çeşitli ve dengeli bir diyet sunun. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Taze ve doğal gıdaları tercih edin. Düzenli öğünlerle sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırın."