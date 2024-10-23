Enfeksiyonlar böyle bulaşıyor! Meğer yanlış biliyormuşuz...

Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Çekiç Mor, kış mevsiminde enfeksiyonlardan korunmak için el hijyeninin önemine dikkat çekerek doğru el hijyeni için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 23.10.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:59 PAYLAŞ ABONE OL

Elde bulunan mikroorganizmaları temizlemenin en basit ve en etkili yolunun, su ve sabun ile yapılan el yıkama olduğunu belirten Uzm. Dr. Mor, "Bol suyla ve köpürterek yapılan el yıkama elimizde mekanik temizliği sağlar. Virüslerin ve bakterilerin lipit zarını bozarak sabun etkisiyle kimyasal bir yıkamadır. Tabi ki el yıkamanın süresi önemlidir. En az 20 - 30 saniye bol köpük ve su ile yıkama sonrası, tek kullanımlık havlu ile elleri kurutma el hijyeninin tamamlanmasını sağlar. Kuru ortamda bakteriler üreyemeyeceği için elleri kurutma da yıkadıktan sonra gerekli bir işlemdir" dedi.



Günlük yaşamda özellikle ellerin yıkanması gereken durumlara değinen Uzm. Dr. Mor, "Ellerimizi gün içinde tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, bebeğe bakım vermeden önce ve sonra, dışarıdan eve girdikten sonra ellerimizi yıkamalıyız. Alışveriş yaptık, paraya dokunduk, ellerimizi yıkamalıyız. Toplu ulaşım araçlarını kullandık, ellerimizi sonrasında yıkamalıyız. Aynı zamanda biz, hastanede hastaya dokunmadan önce ve sonra da ellerimizi yıkıyoruz. Bu aynı zamanda diğer hastaya mikroorganizmaların hastalıkların bulaşmasına engel olan hijyeni sağlamada önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.