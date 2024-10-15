Enfeksiyonlardan korunmada en etkili yöntem! Uzmanı anlattı...





"DOĞAL VE MEVSİMİNE GÖRE BESLENİLMELİ"

Çocuklarımızın düzenli, dengeli, doğal ve mevsimine göre beslenmesinin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketirsek hormonlu gıdalardan uzak durmuş oluruz. Takviye ilaca illa ki gerek yok ama bazı ilaçlar hakikaten sihirli dokunuşlar yapabilir. Doktor kontrolü ve önerisiyle alınan takviye vitaminler önerilerimiz arasındadır. Örneğin, beta glukan içeren ilaçlar soğuk algınlığına karşı direnci artırabilir ve artık her eczanede kolayca ulaşılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin destekleri ve çeşitli ilaçlardan fayda görebilirsiniz, ideali bu ilaçları 2 yaş ve üzerine kullanmaktır. Özel durumu olan, örneğin alerjik çocuklar için koruyucu ilaçlar dediğimiz birtakım ilaçlar astım ya da solunum sıkıntısı ataklarını azaltacaktır, doktorunuzun düzenlediği şekilde bunları kullanırsanız acile başvuru sayınız da azalacaktır" ifadelerini kullandı.