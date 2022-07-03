Erken yaşlanmanın sebebi kahvaltıda yaptığınız bu hata olabilir!

Yapılan araştırmalar kahvaltı yapan kişilerin daha sağlıklı besinler tercih ettiğini ve daha lifli besinler tüketerek yaşlanmayı geciktiren bir beslenme tarzına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Kahvaltıyı atlama eğilimindeyseniz en azından muz ya da bir avuç ceviz gibi minik bir öğün yapmaya çalışın. Sabahları yemek yiyemeyecek kadar tok hissediyorsanız bunun nedeni ise akşam yemeğini çok yemeniz olabilir.