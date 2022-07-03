Erken yaşlanmanın sebebi kahvaltıda yaptığınız bu hata olabilir!

Kahvaltı size gün içerisinde almanız gereken hedef besin değerlerine ulaşma şansını verir. Bu nedenle sabahları meyve ve sebze tüketerek günlük ihtiyacınız olan lif ve antioksidan miktarına ulaşmayı kolaylaştırabilirsiniz.
ŞEKERLİ KAHVELER
Sabahları kalktığınızda aromalı latteler ya da diğer şekerli soğuk kahveleri tüketmek ne kadar cazip gelse de, bu içeceklerin hepsi içerisinde bulunan süt, şurup ve diğer tatlandırıcılar nedeniyle size fazladan kalori aldıracaktır.
Ancak bu kaloriler, dengeli bir öğündeki gibi size uzun süreli ve sürekli bir enerji salınımı sağlamaz. İlk içtiğinizde kendinizi çok enerjik ve zinde hissedebilirsiniz ancak bu hissin yerini kısa zamanda yorgunluğa bıraktığını göreceksiniz.
Bunu yerine kahvelerinizi tatlandırıcılar ve ilave malzemeler olmadan tüketmeyi deneyin. Ek olarak sabahları kahvenin yanında mutlaka güne devam etmenizi sağlayacak bir kahvaltı etmeyi de unutmayın.
İŞLENMİŞ ETLER
Pastırma ve sosis gibi yiyecekler kahvaltıda iştah açıcı bir tercih gibi gözüküyor olabilir ancak yaşlanma üzerindeki etkileri bir o kadar olumsuzdur.
Arada bir bu besinleri tüketebilirsiniz ancak içerdikleri nitratlar nedeniyle vücutta strese, yeterince lif alamamanıza ve yüksek doymuş yağ oranına sahiptirler. Ölçülü olarak tüketilmediğinde ise erken yaşlanmaya neden olabilirler.
ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN YÜKSEK GIDALAR TERCİH ETMEMEK
Eğer kahvaltı tabağınız renkli ve canlı gözükmüyorsa, büyük ihtimalle taze besinlerdeki birçok vitamin ve minerali alamıyorsunuz.
Tabağınıza renkli sebze ve meyveleri katmamak, içeriğinde yüksek antioksidan bulunduran besinleri kaçırdığınız ve ömrünüzü uzatmayı sağlayan yiyeceklerden uzak durduğunuz anlamına gelir.
Tabağınıza daha fazla antioksidan içeren besin eklemek için yumurtanıza biraz ıspanak katabilir ya da domates içeren bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz.
Eğer sabahları çok vaktiniz yoksa ya da tatlı besinler tüketmeyi tercih ediyorsanız meyveli bir smoothie hazırlayabilirsiniz.
Tost ya da ekmek tüketmek isteyenler ise yanında bir ya da iki dilim portakal veya greyfurt tüketebilir.
SIVI ALIMININ AZ OLMASI
Su içmek, sadece cildinizi nemlendirip esnek olmasını sağlamaz, aynı zamanda besinlerin vücutta taşınmasında da büyük bir rol oynar.
Gün içerisinde en az 6 ila 8 bardak su tüketmeye özen gösterin.
KAHVALTIYI ATLAMAK
Düzenli olarak kahvaltıyı atlamak yaşlanmayı hızlandıran en büyük hatalardan.
Yapılan araştırmalar kahvaltı yapan kişilerin daha sağlıklı besinler tercih ettiğini ve daha lifli besinler tüketerek yaşlanmayı geciktiren bir beslenme tarzına sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Kahvaltıyı atlama eğilimindeyseniz en azından muz ya da bir avuç ceviz gibi minik bir öğün yapmaya çalışın. Sabahları yemek yiyemeyecek kadar tok hissediyorsanız bunun nedeni ise akşam yemeğini çok yemeniz olabilir.
Bu durumda akşam yemeğindeki porsiyonlarınızı küçültmek işe yarayacaktır.
Ayrıca düzenli kahvaltı yapmak günün ilerleyen zamanlarında da aşırı yemeği önleyeceğinden ve bu sayede genel sağlığınız üzerinde olumlu etkileri olacağını unutmayın.
KAHVALTI İÇİN HAZIR YİYECEKLERİ TERCİH ETMEK
Sabahları evde kahvaltı yapmayıp yoldan bir poğaça ya da simit almayı tercih etmek de erken yaşlanmanın başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır.
İçerisinde doymuş yağ ve yüksek sodyum içeren bu yiyecekler yararlı olmayacağı gibi kolesterol ve tansiyonunuzun yükselmesine de neden olarak kalp krizini tetikler.
Bunun yerine sabahları vaktiniz olmuyorsa akşamdan kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.
Bu noktada sadece sandviçleri değil, yumurtalı ve sebzeli seçenekleri de değerlendirmenizi öneririz.