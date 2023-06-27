Erken yaşta ortaya çıkıyor, tedavisi büyük önem taşıyor! O kişilerde iki kat fazla görülüyor...

Mandıroğlu, "Skolyoz, ülkemizde özellikle 10-15 yaş aralığında yüzde 2-3 sıklığında görülüyor. Kızlarda iki katı daha fazla karşımıza çıkıyor. Hastalığın, gelişimin hızlı olduğu bu dönemde ilerleme özelliği çok yüksek. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi, omurganın sağlığı ve yaşam kalitesinin düzenlenmesi için çok önemli." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete açılan ve bu alanda nadir olan Skolyoz Tedavi Ünitesi, özellikle gelişim dönemindeki gençlerin omurga eğriliklerinin ameliyat aşamasına gelmeden tedavisine olanak sağlıyor.

- İlerleyen skolyoz kalp ve akciğer sorunlarına yol açabiliyor

İlerleyen skolyozun fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açtığına dikkati çeken Mandıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Skolyoz, çok ilerlediği durumlarda kalp ve akciğerde problemlere neden olabiliyor. Bu durumlarda mutlaka cerrahi endikasyon gündeme geliyor. Bu nedenle de erken teşhise çok önem veriyoruz. Çünkü egzersiz, korseleme tedavisi ve düzenli takiplerle omurga eğriliğinin ilerlemesini durdurabiliyoruz.

Özellikle adolesan dönemde hastalık biraz sinsi seyrediyor, genellikle ağrı gibi şikayetler olmuyor. Bu nedenle aileler, çocuklarının boynunda, başında, omuzlarında, belinde, kalçasında veya duruşunda bir asimetri olup olmadığına dikkat etmeli. Çünkü bu skolyozun bir belirtisi olabilir, bu tip durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor."