Eti pişirmenin en sağlıklı yöntemi! Çok daha besleyici oluyor...

Kurban bayramında et tüketiminin artmasıyla sağlık sorunlarında ciddi artışlar gözlendiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Cansu Özçelik, et tüketimi, korunması ve saklanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bayramda eti kestikten sonra 1 gün bekletmenin önemli olduğuna işaret eden Uzm. Dyt. Özçelik, "Et yeni kesildiğinde 'ölüm katılığı' dediğimiz bir durum gerçekleşir, bu nedenle pişirmede ve sindirimde güçlüğe sebep olur. Kurban kesildikten sonra önce güneş görmeyen serin bir ortamda 3-4 saatlik bir sürede etlerin bekletilmesi, etin normal haline dönmesini sağlar. Olgunlaşma süresi için 24 saat yeterlidir. Bu süreyle et hem yumuşaklık hem de lezzet açısından daha uygun hale gelir" açıklamasında bulundu.

BUZLUKTAN ÇIKARILAN ETLER ALT RAFLARDA ÇÖZDÜRÜLMELİ

Uzm. Dyt. Özçelik, kurban etinin buzdolabında nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Et saklarken buzdolabında -2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 derecede 6 aylık süre saklayabilirsiniz. Pişirmek için buzluktan çıkardığımız etleri buzdolabının alt raflarına indirip yavaş yavaş çözdürebilir, çözdürülen eti bekletmeden pişirilmelisiniz ve tekrar dondurma işlemine girmemeli."

GÜNDE 4-5 KÖFTEDEN FAZLASINI TÜKETMEYİN

Bayramda aşırı kırmızı et tüketiminin mide ve bağırsak hastalıklarına zemin hazırlayacağının altını çizen Uzm. Dyt. Özçelik, "Kırmızı et, lif açısından zengin olmadığı için kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine de neden olabilir. Bu nedenle günde en fazla 120 gram (4-5 köfte kadar) kırmızı et tüketilmelidir" diye konuştu.