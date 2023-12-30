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Evcil hayvanlar beyninizi koruyor! Demansla mücadelenin sırrıymış meğer...

Dünya çapında giderek artış gösteren demans, büyük oranda engellenebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bunun için yapılan son araştırmalardan biri, demansa karşı koruyuculuğun faktörlerden birinin "evcil hayvanlar" olduğunu gösterdi. İşte o çalışmanın detayları...

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 10:04
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EVCİL HAYVANLAR BEYNİNİZİ KORUYOR! DEMANSLA MÜCADELENİN SIRRIYMIŞ MEĞER...

Çin'de Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kedi veya köpek sahiplenmek, yalnız yaşamaya bağlı artan demans riskini dengeliyor.

Yaklaşık 8 bin kişiyle yapılan araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın insanların yalnızlığını azaltarak bu riski düşüreceğini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre evcil hayvan sahipleri, olmayanlara kıyasla dil becerilerinde daha yavaş düşüş yaşıyor.

Doktor Yanzhi Li, "Evcil hayvanların sağladığı arkadaşlık yalnızlığı azaltıyor ve refahı artırıyor. Köpekleri yürüyüşe çıkarmak bir sohbet konusu sağlayarak diğer insanlarla tanışmaya yardımcı oluyor" dedi.

Çalışma sonucunda, köpek ve kedi sahibi olmanın, yalnız yaşayan yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı saptandı.

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