Farenjit Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Farenjit Ateşe Sebep Olur Mu?

Soğuğa maruz kalma ya da alerjen nedenlerden ötürü her yaştan bireyde faranjit rahatsızlığı görülebilmektedir. Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi faranjitte de bir takım komplikasyonlar oluşmaktadır. Bu komplikasyonlara ateş yükselmesi de dahil mi merak konusudur. Faranjit ateş yapar mı yahut alerjik faranjit ateşe sebep olur mu sorularının yanıtlarını arıyorsanız içeriğimizin devamına göz gezdirmelisiniz.

Faranjit Nedir?

Boğazın arka kısmında yer alan farenk yani yutak bölgesinin dış zarı olan bölgede iltihaplanma sonucu gelişen rahatsızlığa faranjit ismi verilmektedir. Yutma güçlüğü, boğazda kuruluk, ağrı ve gıcıklanma şeklinde seyir eden bu rahatsızlık akut, kronik ve alerjik olmak üzere üçe ayrılır. Akut faranjit daha çok kış aylarında üşütmeye ve virüslere bağlı iltihaplanma sonucunda, kronik faranjit kişide reflü ya da sinüzit olması, sigara kullanımı, aşırı soğuk/sıcak tüketimi sonucunda, alerjik faranjit ise çevreden alınan alerjik tetikleyiciler sonucunda oluşmaktadır.

Faranjit Ateş Yapar Mı?

Soğuk algınlığına bağlı akut faranjit hastalarda ateş yükselmesine neden olmaktadır. Akut faranjitin en sık gösterdiği komplikasyonların en başında boğaz ağrısı, ateş ve yutma güçlüğü yer almaktadır. Yutak bölgesinin iltihaplanması sonucu gelişen bu hastalık ateşe neden olabilmektedir. Ancak kişinin reflü ya da sinüzit gibi rahatsızlıkları, yaşam alışkanlıkları ( fazla baharat tüketimi, sigara kullanımı, aşırı soğuk-sıcak tüketimi gibi) yüzünden kronikleşen faranjit türünde ateş yükselmesi gözükmez.

Alerjik Faranjit Ateş Yapar Mı?

Bünyesi alerjen bir yapıya sahip olan kişilerde toz, sigara, polen, tüy, mayt ya da daha farklı alerjik tetikleyiciler yüzünden alerjik faranjit gelişebilir. Bu tür faranjitte hasta da boğazda yanma, gıcık, kuru öksürük, geniz akıntısı görülmektedir. Alerjik faranjit türünde çoğunlukla ateş yükselmesi olmaz ancak rahatsızlığın ilerlemesi durumunda enfeksiyon gelişirse hastada ateş görülebilir.