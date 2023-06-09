Farenjit Ses Kısıklığı Yapar Mı? Farenjitte Ses Kısıklığı Olur Mu?

Farenjit ses kısıklığı yapar mı sorusuna bu hastalığın türlerine göre yanıt verilebilir. İki farklı türü olan farenjit akut ya da kronik olarak gelişebilir. Bununla birlikte farenjitte ses ne zaman düzelir konusuna yine hastalığın şiddeti ve türüne göre yanıt vermek gerekir. Çoğunlukla kronik ve mikrobik olarak ilerleyen bir hastalıktır. Farenjitte ses kısıklığı olur mu sorusunun tüm yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Farenjit Ses Kısıklığı Yapar mı?

Farenjit boğaz iltihabı olarak da bilinen hastalık türüdür. Ses kısıklığına yol açabilen bu hastalık türünde genel olarak boğazın enfeksiyonu ve tahrişi gibi durumlar söz konusudur. Böyle durumlarda da boğazdaki iltihap ve tahriş ses tellerini yakından etkilemektedir. Bu durum da ortaya ses kısıklığı problemini çıkarabilir.

Genel olarak viral ya da bakteriyel enfeksiyon sonrasında ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Viral farenjit daha çok grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Bu enfeksiyonlar da boğazda bulunan dokuları iltihaplandırarak şişmesine neden olabilir. Dokuların zarar görmesi nedeniyle de ses tellerinin normal çalışmasını etkilemesi gibi durumlar ortaya çıkar. Bakteriyel farenjitler de streptokok adı verilen bakteri türü nedeniyle ortaya çıkar. Boğazda iltihaplanma ve şişme meydana getirmektedir. Bu da yine ses tellerine zarar vererek kısıklık meydana getirebilir.

Farenjite Neden Olabilecek Faktörler Nelerdir?

Farenjit halk arasında boğaz ağrısı şeklinde tanımlanan bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olabilecek birçok önemli faktör bulunur. En önemli faktörler arasında ise şunlar yer alır:

Kızamık

Soğuk algınlığının nedenlerinden olan adenovirüs

Boğmaca

Suçiçeği

Kuş hastalıklarından biri olan krup

Gibi faktörler farenjiti tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. En önemli belirtileri arasında boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, yorgunluk hissi, vücut ağrıları gibi belirtiler yer alır. Bu belirtileri görmeniz halinde alanında uzman bir doktora görünmeniz erken tedavi için önem taşıyan faktörler arasında yer alır.

Farenjit Risk Faktörleri Nelerdir?

Farenjit gelişme riskini artıran birçok unsurdan bahsetmek mümkün olur. Bu hastalığın risk faktörleri arasında özellikle şunlardan bahsedilebilir:

Düşük bağışıklık sistemi

İleri yaş grubunda olmak

Kapalı çalışma alanlarında çok fazla vakit geçirmek

Kimyasal olarak tahriş edici maddelere çok fazla maruz kalmak

Kronik bademcik sorunları

Burunda meydana gelen eğrilik ya da burun eti tıkanıklıkları

Gibi faktörler farenjit risk faktörleri arasında önemli bir yeri vardır. Bunların yanında önemli risk faktörlerinden birisi de Gastroözofageal reflü hastalığı olmaktadır.