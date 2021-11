Faydalı sanıyoruz! Bu vitamini fazla almak kemiklerinizi mahvediyor

Tıp Enstitüsü ve Gıda ve Beslenme Kurulu, D vitaminin tavsiye edilen günlük alımı (RDA), 70 yaş altı yetişkinler için günde 15 mikrogram ve 20 mikrogram oranı ise 70 yaşından büyük yetişkinler için belirliyor.

Sisteminizde toksik D vitamini seviyelerine ulaşmak oldukça nadir olmakla birlikte, 19 yaşın üzerindeki herkes için günde 100 mikrogramlık bir tolere edilebilir üst alım seviyesi (UL) olarak belirlenir. Bunu bir perspektife oturtmak için, piyasadaki D vitamini takviyelerinin çoğu, ek başına 25 mikrogram ila 250 mikrogram arasında değişen 1.000 ila 10.000 IU arasında değişmektedir.



Peki, gün için gereken tavsiye edilen D vitamini miktarını aşarsanız, bu vücudunuzu olumsuz etkiler mi? Çok fazla D vitamini almanın arkasındaki araştırmayı ve bilmediğiniz yan etkileri ise oldukça farklı.

HİPERKALSEMİ GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

D vitamini, vücudunuzdaki kalsiyum emilimine yardımcı olan yağda çözünen bir vitamindir. Kalsiyumun kemiklerinizi güçlendiren bir mineral olduğu göz önüne alındığında, birçok insan yaşlandığınızda D vitamini tüketmenin önemli olduğunu söylemesinin nedeni budur. Bununla birlikte, aşırı kalsiyum tüketiyorsanız, Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre vücudunuz hiperkalsemi geliştirme riski altında olabilir .

Yine, toksik D vitamini seviyelerine ulaşmak nadir olmakla birlikte, hiperkalseminin etkileri şiddetli olabilir ve bu diğer semptomlara yol açabilir.

MİDE BULANTISI VE YORGUNLUK HİSSEDEBİLİRSİNİZ





Mide bulantısı ve kusma, çok fazla D vitamini ve hiperkalsemi almakla birlikte gelen semptomlar arasında bulunur. Yorgun mu hissediyorsunuz? D vitamini takviyeniz suçlu olabilir. Çok fazla D vitamini almak, aynı zamanda hiperkalsemi ile bağlantılı olan yorgunluk hissine neden olabilir.

KENDİNİZİ SİNİRLİ HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Sinirlilik aynı zamanda hiperkalseminin ve çok fazla D vitamini almanın yaygın bir belirtisidir. D vitamini takviyesi alırken bu düzenli olarak hissettiğiniz bir şeyse, D vitamini tüketiminizi değerlendirmeye başlamanın ve aşırıya kaçmadığınızdan emin olmanın zamanı gelmiş olabilir.

BÖBREK TAŞI GELİŞTİRME İHTİMALİ ARTIYOR

Son olarak, hiperkalseminin en büyük yan etkilerinden biri böbrek taşı geliştirmesidir . The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, vücudun orta düzeyde D vitamini ile kalsiyumda (günde yaklaşık 2.100 miligram) bir artış yaşadığında, böbrek taşı geliştirme riskinin önemli ölçüde arttığını buldu.

YA YETERİNCE D VİTAMİNİ ALMIYORSAM?

Bir kişinin yeterli D vitamini alamadığı birçok durum olabilir. Birincisi, güneşe maruz kalma sınırlı olabilir, hatta güneş kremi kullanarak UV ışınlarından korunma bile günde yeterli miktarda D vitamini almada bir engel oluşturabilir.





İkincisi, D vitamini sağlayan besinler çok azdır. Yumurtalar, balıklar, mantarlar, güçlendirilmiş soya sütü, güçlendirilmiş portakal suyu ve güçlendirilmiş süt ürünleri D vitamini kaynaklarıdır. Ancak bitki bazlı bir diyet uygularsanız, diyet alımından yeterli D vitamini almak karmaşık hale gelebilir.

Güneşten D vitamini yeterli miktarda almak için, güneşin en güçlü zamanlarında-arası sabah saatlerinde 10 ve 4 arasında 5 ila 30 dakika süreyle haftada iki kez güneş ışığına cildinizi maruz gerekir. Eğer yeterince alıyorsanız fark ederseniz diyet kaynakları ve güneşe yarı düzenli maruz kalma yoluyla, muhtemelen takviyeye ihtiyacınız yoktur.

Geçerli D vitamini alımı konusunda doktorunuzla konuşmak gerçeği göz önüne alındığında ve D vitamini eksikliği kolon kanseri, kardiyovasküler hastalıklar, ilerleyen yaşlarda yoğun düşme riski ve hatta daha yüksek akıl hastalığı riski ile ilişkilendirilir. Düşük D vitamini, artan COVID-19 semptomlarıyla da ilişkilendirilmiştir.