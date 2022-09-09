Fazla alınan kalori ömrünüzü kısaltıyor: Bu besinler organlarınızın hızlı bir şekilde yaşlanmasını sağlıyor...

Yediğiniz yiyecekler yaşam sürenizi uzatabilir veya kısaltabilir. Aslında, Amerikalıların çoğu beslenme açısından dengeli bir diyet tüketmiyor. Hastalık kontrol Önleme Merkezlerinin istatistiklerine göre, ABD'deki on yetişkin önerilen miktarda meyve ve sebze tüketiyor ve yetişkinlerin yaklaşık yarısı günlük olarak şekerli bir içecek içiyor.
YÜKSEK PROTEİNLE BESLENMEK
Cell Metabolism dergisinde yayınlanan araştırmada, protein açısından zengin bir diyet tüketen orta yaşlı yetişkinlerin, sigara içenler kadar sağlıklarına zarar verebileceğini gösteriyor. Yüksek proteinli bir yaşam tarzı kanser ve diyabet ölümlerinde artış gösteriyor ve bol miktarda hayvansal bazlı ürünler tüketenlerde nedeni ne olursa olsun erken ölüm riskinin daha fazla olduğu söyleniliyor.
Çok fazla hayvan bazlı, yüksek proteinli bir yemek planı izleyen orta yaşlı yetişkinlerin, düşük proteinli bir diyet tüketenlere kıyasla kanserden ölme olasılığı dört kat ve herhangi bir hastalıktan ölme olasılığı %74 daha fazla olduğuda ortaya çıktı.
KARBONHİDRAT TÜKETİMİ
The Lancet Public Health'de yayınlanan bir araştırma , 25 yıl boyunca 15.400'den fazla orta yaşlı ABD'li yetişkinin karbonhidrat alımını analiz etti. Orta düzeyde karbonhidrat tüketen katılımcılar, ultra düşük karbonhidrat tüketenlerle karşılaştırıldığında uzun ömürlülük konusunda liderlerdi.
YAĞDAN UZAK DURUN
Kalorilerinin iyi bir kısmını sağlıksız kaynaklardan alan az yağlı diyet yapanlar için yaklaşık %12 oranda sağlığını riske atıyor. Ayrıca, "iyi yağlar" içermeyen diyetler, yağda çözünen dört vitamini (A, D, E ve K) emdikleri için vücudu belirli besinlerden yoksun bırakıyor. Bu da sağlığınızı büyük oranda riske atıyor.
ÇOK SIK YEMEK YEMEK
Vücudunuza yiyeceklerden bir mola vermek sizi daha uzun süre hayatta tutabilir. Circulation dergisinde yayınlanan yaklaşık dört buçuk yıllık bir çalışma, kalp prosedürü (kalp kateterizasyonu) geçirmiş yaklaşık 2.000 kişinin yaşam beklentisi sonuçlarına odaklandı. Bunun sonucunda ise çok fazla yemek yemek ömrünüzden fazlasıyla çaldığı ortaya çıktı.
ŞEKERİ BIRAKIN
Kalori alımının en az %25'ini şekerden tüketen çalışma deneklerinin, her gün %10'dan az ilave şeker alan yetişkinlere kıyasla, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı iki katından fazlaydı.
FAST FOOD TÜKETİMİNİ AZALTIN
Fast food tüketimi sağlığınıza büyük derecede zarar veren tehlikeli bir tercih olacaktır. Bu ürünler çeşitli hastalıklara yol açarak sağlığınızı sizden çalıyor. Hem fazla kalori yükleyerek kilo almanızı bunun sonucunda ise obeziteye kadar uzanan hastalıklara yol açıyor. Obezitede arkasında birçok hastalığı getiriyor.