Fazla alınan kalori ömrünüzü kısaltıyor: Bu besinler organlarınızın hızlı bir şekilde yaşlanmasını sağlıyor...

Yediğiniz yiyecekler yaşam sürenizi uzatabilir veya kısaltabilir. Aslında, Amerikalıların çoğu beslenme açısından dengeli bir diyet tüketmiyor. Hastalık kontrol Önleme Merkezlerinin istatistiklerine göre, ABD'deki on yetişkin önerilen miktarda meyve ve sebze tüketiyor ve yetişkinlerin yaklaşık yarısı günlük olarak şekerli bir içecek içiyor.

YÜKSEK PROTEİNLE BESLENMEK

Cell Metabolism dergisinde yayınlanan araştırmada, protein açısından zengin bir diyet tüketen orta yaşlı yetişkinlerin, sigara içenler kadar sağlıklarına zarar verebileceğini gösteriyor. Yüksek proteinli bir yaşam tarzı kanser ve diyabet ölümlerinde artış gösteriyor ve bol miktarda hayvansal bazlı ürünler tüketenlerde nedeni ne olursa olsun erken ölüm riskinin daha fazla olduğu söyleniliyor.

Çok fazla hayvan bazlı, yüksek proteinli bir yemek planı izleyen orta yaşlı yetişkinlerin, düşük proteinli bir diyet tüketenlere kıyasla kanserden ölme olasılığı dört kat ve herhangi bir hastalıktan ölme olasılığı %74 daha fazla olduğuda ortaya çıktı.