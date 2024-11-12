Fazla tüketimi yarardan çok zarara neden oluyor! Uzman uyardı: "Zehir olmayanı ayırt eden şey dozdur..."

Sağlık için faydaları saymakla bitmeyen süt tüketimi ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Çelik, her maddenin zehir olduğunu, zehir olanla olmayanı ayırt eden durumun dozu olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Memelilerin tamamı süt üretir ve insanlar, inek, koyun, keçi, at, deve ve diğer memelilerin sütlerini besin kaynağı olarak kullanır. Prof. Dr. Çelik, bu geleneğin tarihî olarak yaklaşık 10.000 yıl öncesine dayandığını belirtti. "Sütün, insan yaşamının ilk dönemlerinde önemli bir besin kaynağı olduğunu biliyoruz. Anne sütü ise bebekler için gerekli tüm besin ögelerini içerir ve sağlıklı bir büyüme için vazgeçilmezdir" dedi.

Çeşitli hayvanlardan elde edilen sütün zengin besin içeriği hakkında da bilgiler veren Çelik, sütün iyi kaliteli bir protein kaynağı olduğunu, elzem amino asitleri önemli miktarda içerdiğini vurguladı. Ayrıca, sütün, buğday ve mısır gibi bitkisel protein kaynaklarındaki amino asit eksikliklerini tamamlayıcı bir profile sahip olduğunu ifade etti.