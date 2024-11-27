Fazlası yarardan çok zarara neden oluyor! Uzman uyardı: "Su tüketimi için en doğru miktar..."

Kış aylarında su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, az su içmenin baş ağrısı, yorgunluk ve kas ağrılarına neden olabileceğini anlattı. Uzman aynı zamanda, "Kış aylarında grip olma ihtimalimiz artar, bu nedenle suyu yeterince tüketmek vücudumuzun direncini artırır. Kışın bol su içmek, bağışıklık sisteminin korunmasına da destek olur. Bunun dışında, vücudun sıcaklık dengesini de sağlar. Hava soğuk olduğunda da kış günlerinde dışarıdayken buharlaşma şeklinde su kaybederiz. Su içerek kaybolan minerallerin yerine konması gerekir" dedi. Günlük su tüketim miktarından da bahseden Bahadır, ortalama 8-10 su bardağı tüketimin önerildiğini ve 4 litrenin üzerine çıkmanın yarardan çok zarara neden olabildiğini açıkladı.