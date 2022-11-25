Felç geçirmeden günler önce ortaya çıkan belirti! Bu 4 semptomu fark etmek hayatınızı kurtarabilir…

Bir geçici iskemik atak, tam gelişmiş bir felce neden olan aynı temel problemler neden olur, ancak bu problemler ve neden oldukları semptomlar tam gelişmiş bir felçte çok daha şiddetlidir.

Çoğu zaman, altta yatan neden, beyne giden arterlerde plak olarak bilinen yağ plaklarının birikmesidir. Plakların birikmesi kanınızın pıhtılaşmasına neden olabilir ve bu da kanın beyninize ulaşmasını engeller. Sonuç olarak, beyninizin bazı bölümleri yeterli oksijen almaz. Stroke Association, tam bir felçte beyninize giden kan akışının "çok daha uzun süre kesintiye uğradığını" açıklıyor.