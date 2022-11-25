Felç geçirmeden günler önce ortaya çıkan belirti! Bu 4 semptomu fark etmek hayatınızı kurtarabilir…

Geçici iskemik ataklar, tam inme ile benzer semptomlara neden olur.
Bazen - tıbbi olarak geçici iskemik ataklar olarak bilinen - minik ataklar, daha sonra tam bir inme olmaksızın kendi başlarına de ortaya çıkabilir. Ancak Mayo Clinic'e göre, bu atakları yaşayan her üç kişiden biri bir yıl içinde tamamen felç geçiriyor.
Sağlık kurumu, "Geçici iskemik atakların hem gelecekteki bir felç uyarısı hem de onu önleme fırsatı olarak kullanılabileceğini" açıklıyor. Sağlık kurumu, çoğu geçici iskemik atakların felçten "saatler veya günler" önce gerçekleştiğini ekliyor.
Bir geçici iskemik atak, tam gelişmiş bir felce neden olan aynı temel problemler neden olur, ancak bu problemler ve neden oldukları semptomlar tam gelişmiş bir felçte çok daha şiddetlidir.
Çoğu zaman, altta yatan neden, beyne giden arterlerde plak olarak bilinen yağ plaklarının birikmesidir. Plakların birikmesi kanınızın pıhtılaşmasına neden olabilir ve bu da kanın beyninize ulaşmasını engeller. Sonuç olarak, beyninizin bazı bölümleri yeterli oksijen almaz. Stroke Association, tam bir felçte beyninize giden kan akışının "çok daha uzun süre kesintiye uğradığını" açıklıyor.
Sonuç olarak, geçici iskemik atak semptomları genellikle hızla geçer. Sağlık kuruluşu Northwest Medicine şöyle açıklıyor: "Bu ataklar birkaç dakikadan 24 saate kadar sürebilirler."
Geçici iskemik inmenin ana semptomlarından biri afazi olarak bilinir. Bu, birinin kendi konuşmasında veya başkalarını anlamakta zorluk çektiği zamandır.
Diğer semptomlar, genellikle vücudun bir tarafında yüz, kol veya bacakta zayıflık, uyuşma veya felç meydana gelmesidir.
Ayrıca şu durumlara da neden olabilir:
Northwestern Medicine ek olarak: "İnme veya Geçici iskemik ataklardan şüpheleniyorsanız her zaman acil tıbbi yardım alın." diye uyarıyor.
Geçici iskemik atak tedavisi
Geçici iskemik atağı olan kişilerin uzun vadede bir veya daha fazla günlük ilaç alması gerekmektedir. Bu, tam bir inme veya başka bir atak geçirme riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Şüpheli bir geçici iskemik ataktan hemen sonra düşük dozda aspirin verilmesi muhtemeldir.
Çünkü aspirin, bir antiplatelet ilaç olarak kullanılmaktadır. Trombositler, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan hücreleridir. Antiplatelet ilaçlar, trombositlerin birbirine yapışma ve kan pıhtıları oluşturma yeteneğini azaltmada etkilidir. Bu sayede damarlarda birikme önlenir ve felç riski azaltılır.