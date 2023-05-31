Felç ihtimalini yüzde 50 artırıyor! Kesinlikle uzak durulması gerekiyor...

"Her ilaç ve kimyasal maddede olduğu gibi tütün kullanımının da vücuda olan etkileri kişiden kişiye, kullanım miktarına ve sıklığına, kişinin güncel sağlık durumuna ve daha pek çok etkene göre değişkenlik gösterir. Fakat birçok ilaçtan farklı olarak tütünün insan sağlığı için güvenli doz olarak belirtilebilecek bir miktarı yoktur ve yalnızca pasif içicilik yolu ile tütün dumanına maruz kalmaktan aktif sigara kullanımına kadar tüm dozlarda insan sağlığı için olumsuz etkilere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Sigara içildiğinde, sigara dumanından gelen katran vücutta adeta bir zehir etkisi gösterir. Bu zehirli maddenin sürekli olarak vücuda alınması sonucunda; pıhtılaşma bozukluğu, arter yapısında bozulma gibi etkiler görülür, dokulara ulaşan oksijen miktarı azalır, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski önemli ölçüde artar."

"SİGARA KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Sigara kullanımının bazı kanser türlerine yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığını anlatan Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Bunun en temel nedeni, sigara dumanında yer alan zehirli maddeler. Bu maddeler, kansere iki şekilde neden oluyor. İlki, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatması ve kanser hücrelerinin savunma sisteminin bunları öldürmesinin güçleşmesi. Normal şartlarda insan vücudunda kanserleşmiş hücreler sıklıkla oluşabiliyor ve bunlar genellikle savunma sistemi tarafından tespit edilerek yok ediliyor. Sigara kullanan kişilerde ise zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle kansere yakalanma olasılığı yükseliyor. Sigaranın kansere neden olmasında etkili olan diğer neden ise sigara dumanında bulunan zehirli maddelerin doğrudan hücre DNA'sına zarar vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Hasar alan DNA'ya bağlı olarak hücrelerde kontrolsüz büyüme ve çoğalma görülebiliyor ve bu şekilde kanser hastalığı gelişebiliyor. Sigaranın yol açtığı en önemli kanser türü akciğer kanseri. Her 10 akciğer kanseri olgusundan 9'unda uzun yıllar boyunca sigara kullanımının söz konusu olduğu görülüyor. Bunun haricinde sigara kullanımına bağlı olarak kan, mesane, serviks, karaciğer, ağız ve boğaz, gastrointestinal sistem kanserlerine yakalanma olasılığının arttığı biliniyor" diye konuştu.